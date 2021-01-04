EYP yakalayan polis ve bekçiler ödüllendirildi

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, dikkatleri sayesinde patlayıcının bulunmasını sağlayan polis ve bekçiler ise Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek tarafından ödüllendirildi.

Yılbaşı gecesinde yol kontrolleri sırasında görev yapan polis ve bekçiler araç içerisine gizlenmiş halde EYP ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Patlayıcının ele geçirilmesinde emeği geçen polis ve bekçiler Gaziantep Emniyet Müdür Cengiz Zeybek tarafından ödüllendirildi.

“Örnek bir davranış”

Ödül töreninin ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, “Arkadaşlarımız çok değerli bir çalışma yaptılar. Duyarlı ve hassas çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımızı hediyelerle ödüllendiriyoruz. Başarılı çalışmalarınızın devamını bekliyoruz. Tüm teşkilat personellerimize örnek olacak bir davranış. Gaziantep Valimize de arkadaşlarımızın başarı belgesiyle ödüllendirilmesi için teklifte bulunacağız” diye konuştu.