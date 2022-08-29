Eyup Özkeçeci'den 30 Ağustos mesajı

Gaziantep'te Ak Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci yayımladığı mesaj ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Özkeçeci, mesajında, ''30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve şanlı ordumuzun birlikte yazdığı kahramanlık destanının 100'üncü yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşamaktayız.

Milletimiz bu destanla hürriyetinden hiçbir zaman ödün vermeyeceğini kanıtlamış; kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle bir arada mücadele vererek kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere büyük bir ders vermiştir. Kurtuluş Savaşı ile birlikte zor şartlar ve imkânsızlıklar içerisinde yakılan bağımsızlık meşalesi, kahraman milletimizin azim ve karlılığı ile 30 Ağustos 1922Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile zaferle taçlanmıştır.

Tarih boyunca gücünü birlik, beraberlik ve kardeşlikten alan milletimiz, yüreklerindeki iman, vatan sevgisi ve bağımsızlık aşkıyla bizlere mukaddes topraklarımızı ve 100 yıl önceki Büyük Taarruz Ruhunu miras bırakmışlardır.

Bizler de ecdadımızın izinde bizlere emanet ettikleri vatan, bayrak ve bağımsızlığı 100 yıl önceki inanç, kararlılık ve azimle korumaya; vatanımız uğruna canla başla çalışmaya devam ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu zaferi bize armağan eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyor; 30 Ağustos Zafer Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum'' ifadelerini kullandı.