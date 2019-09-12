Ezo Gelin Kültür kompleksi projesi finale kaldı

Oğuzeli Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve ilerleyen günlerde hizmete açılacak olan Ezo Gelin Kültür Kompleksi Kırsal Turizme Kazandırılması Projesi, 'Gelecek Turizmde' Sürdürülebilir Turizm Destek projeleri kapsamında 300 proje içinden seçilerek adını finale yazdıran 10 proje arasında yer aldı.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, projelerinin finale kalmasından dolayı büyük sevinç ve gurur yaşadıklarının altını çizerek, ilçenin kültürün parçası olduğunu belirterek, "Bizlerde yaptığımız çalışmalarla Oğuzeli'ni Kültür Başkenti yapacağız” dedi. Proje hakkında bilgi veren Başkan Kılıç, “Anadolu Efes, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle hayata geçirilen 'Gelecek Turizmde' Sürdürülebilir Turizm Destek projeleri kapsamında Ezo Gelin Kültür Kompleksi Kırsal Turizme Kazandırılması Projemiz 300 proje içinden seçilerek adını finale yazdıran 10 proje arasında yer aldı. Bundan çok büyük mutluluk duyduk. Ekim ayında yapılacak saha çalışmasıyla nihai sonuç belli olacak. Projemize güveniyoruz kültürümüzü dünyaya duyurmak için çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz. Oğuzeli Barak kültürünün bir parçası. Yaptığımız çalışmalar ile alternatif turizm bölgesi olma adayıyız. Bölgemizin kırsal turizmde eksikleri ve gelişmeye ihtiyacı var. Bizim yaptığımız kompleks bu ihtiyacı olabildiğince karşılayacak potansiyele sahip bir kompleks olacak. Barak Kültürünün tüm yaşanmışlığının yanı sıra ilçemiz ile bütünleşen kerpiç evlerle alternatif turizm unsurunu içinde barındıracak. Barak kültürü yeniden canlanacak” ifadelerini kullandı.