Ezogelin çorbası için patent başvurusu

Yaşam öyküsü, güzelliği, aşkı ve memleket özlemiyle filmlere ve türkülere konu olan Ezo Gelin'in yokluk ve kıtlık zamanında yaptığı çorba, tescilleniyor. Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç, ezogelin çorbası ile birlikte nar ekşisi ve kurutmalığın tescili için başvuru yaptıklarını açıkladı.

Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç, mezarı Oğuzeli ilçesinde bulunan, hikayesi ile filmlere ve türkülere konu olan Ezo Gelin'in yokluk zamanında yaptığı çorbanın ilçeye tescili için başvuruda bulunduklarını kaydetti. İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın'ı ziyaretinde konuşan Belediye Başkanı Kılıç, kışın sevilen ve vazgeçilmez çorbaları arasında olan ezogelinin yanı sıra nar ekşisi ve kurutmalıklar için de coğrafi işaret başvurusu yaptıklarını söyledi. Kılıç, "Daha önce Oğuzeli narı tescillenmişti. Oğuzeli kurutmalığı, nar ekşisi ve ezogelinin Oğuzeli'nin olduğunun tescillenmesi için Türk Patent ve Marka Enstitüsüne coğrafi işaret için başvurduk. İnşallah bunlar Oğuzeli'ne ait olarak tescillenecek. Bu da bu ürünlere olan katkıyı daha çok arttıracak. Bunlarla beraber patent sayımız dörde yükselecek” diye konuştu.

“Tüm halkımızı festivalimize bekliyoruz”

Başkan Kılıç, 28-29 Eylül tarihinde yapılacak Nar ve Kurutmalık Festivali için tüm Gaziantep halkına çağrıda bulunarak herkesi festivale davet etti. Kılıç, “Bu sene 28-29 Eylül tarihlerinde yapacağımız olan Nar ve Kurutmalık Festivalimiz 11.'si olacak. Biz Oğuzeli'nin geçim kaynağı olan Oğuzelili çiftçilerimizin ürettiği nar ve kurutmalığın festivalini yapıyoruz. Bunun toplumda daha çok farkına varılması, daha çok tanınması, daha çok talep edilmesi amacıyla bu kültür-sanat festivali içinde kurutmalık ve nar festivali yapıyoruz. Burada en iyi nar ve kurutmalık yetiştiricilerimiz seçilecek 1., 2. ve 3. olarak ödüllendirilecek. Biz de buradaki üreticilerimize hem katkı hem de teşvik amacıyla bu yarışmaları düzenliyoruz. Şarkıcılarımız türkücülerimiz bir festival havasında çiftçilerimize ödüllerini vereceğiz. Buradaki amacımız Oğuzeli'nin tanıtımına katkı sunmak ve ürünlerin katma değerini arttırmaktır. Bütün hemşehrilerimizi bu festivalimize davet ediyoruz hem eylenmek, hem de oradaki ürünleri görmek ve tatmaya bekliyoruz” dedi.

“Nar atölyesi kuruldu”

Oğuzeli'nde nar atölyesi kurduklarının altını çizen Kılıç, “Bir nar atölyesi kurduk bu atölyede el değmeden nar meyve suyu ve nar ekşisi üreteceğiz. Nar kabuğundan kimyasal boyalar çıkarılacak. Narın çekirdeğinden tıp sanayisinde kullanılmak üzere ayrı yapılacak. Narın türevleri ile ilgili birçok çalışmamız olacak” ifadelerini kullandı.

Aba güreşleri olacak

Festivalin ikinci gününde aba güreşleri olacağını da söyleyen Kılıç, “festivalin 2. gününde aba güreşlerimiz var. Türkiye'nin her tarafından güreşçilerimiz gelecek, burada er meydanında güreşecekler” diye konuştu.