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Faciaya kıl payı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde bir otomobil, tırın sıkıştırmasıyla sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu duvarı yıkarak özel bir okulun bahçesine girdi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir otomobil, tırın sıkıştırmasıyla sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu duvarı yıkarak özel bir okulun bahçesine girdi.



Edinilen bilgiye göre, Nurdağı ilçesi Atatürk Mahallesi Adana Bulvarı üzerinde seyir eden M.A.B. yönetimindeki otomobili, seyir halindeyken plakası belirlenemeyen tır sıkıştırdı. Sıkıştırmasıyla sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, okulun bahçesine girdi. Kazada okul bahçesinde kimsenin olmaması faciayı önledi. Otomobil sürücüsü M.A.B. ve beraberindeki O.A. yaralandı.


Polis kaza yerinden kaçan tırın bulunması için çalışma başlattı.

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