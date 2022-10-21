Fadıloğlu, 33. Kültür-Sanat Eserini tanıttı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Adil Dai tarafından hazırlanan ‘Gaziantep İl Radyosu Günlerinde Dün ve Bugün Gaziantep' adı eserin tanıtımını geniş katılımlı basın toplantısında yaptı.

Fadıloğlu, “ Bugün, 33.'sünü hayata geçirdiğimiz bu eserin yanı sıra 2 eserimiz daha var. İnşallah bu sene, eser sayımızı 35'e tamamlamış olacağız” dedi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından ‘Kültür Yayınları 100. Serisi' çerçevesinde gerçekleştirilen kitap lansmanı, Şehitkamil Sanat Merkezi'nde (ŞSM) geniş katılımlı basın toplantısı ile gerçekleştirildi. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu öncülüğünde yapılan kitap tanıtım toplantısına çok sayıda davetli katıldı.

Göreve başladığı günden bugüne 32 adet eser yayımlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 33. eserin tanıtımını geniş katılımlı basın toplantısıyla yaptı. Kitabın, Gaziantep İl Radyosu tarihçesiyle başladığını belirten Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep'in kuruluş tarihi, belediyecilik çalışmaları, cumhuriyet öncesi ve sonrasındaki Gaziantep'te ulaşımdan sağlığa, sanattan tarıma, eğitimden eğlenceye kadar halkın yaşamından kesitlerle devam ettiği bilgisini verdi. Kitabın, bir kent ansiklopedisi sayılabileceğini kaydeden Fadıloğlu, kitapta yer alan fotoğraflarda çok sayıda kent gönüllüsünün katkısı olduğunu aktardı.

Kitabın yazarı ve Gaziantep İl Radyosu'nun kurucusu, programların yapımcısı, metin yazarı ve sunucusu merhum Adil Dai'nin gerçek bir Gaziantep sevdalısı olduğunu ifade eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep kültürünün geleceğe aktarılmasında Adil Dai'nin öncü bir görev üstlendiğini dile getirdi. Adil Dai'nin, şehrin cemiyet ve irfan hayatına katkılarının son derece önemli olduğunun altını çizen Başkan Fadıloğlu, kitabın basılmasına ve ses kayıtlarının yapılmasına izin veren varislerine ve eserin ortaya çıkarılmasında emeği bulunan herkese teşekkür etti.

“Bu sene, eser sayımızı 35'e tamamlamış olacağız”

Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Adil Dai'yi bizim tanıma fırsatımız oldu. Çocukluğumuzda dinleme, yaşama fırsatımız oldu. Gaziantep Lisesi'nde edebiyat öğretmeni olarak göreve başlayıp Gaziantep'in tarihi, kültürel, sosyal ve eğitim hayatında emeği olan bir büyüğümüzdü. Şehitkamil Belediyesi olarak ana ilkemiz, yaşanabilir kentler sıralamasında Gaziantep'i, yukarılara taşıyabilmenin kaygısı içerisinde ekip arkadaşlarımız ile birlikte çalışıyoruz. Bugün, 33.'sünü hayata geçirdiğimiz bu eserin yanı sıra 2 eserimiz daha var. İnşallah bu sene, eser sayımızı 35'e tamamlamış olacağız. Duracak mı? Durmayacak. Hayat devam ediyor. Biz de akademik çalışmaları mümkün olduğu kadar kayda alıp, bizden sonraki nesillere aktarmaya gayret göstereceğiz. Adil amcanın mekanı cennet olsun. Tabii edebiyatçılığın getirmiş olduğu bir deneyimle birlikte o dönemin kayıtlarını tutmuş olması, bunları daha sonra daktiloya taşıması, bizim için büyük bir nimet. 1940'lı yıllardan kendi yazdığı döneme kadar şehrin içtimai hayatıyla ilgili almış olduğu notlar, bunun yanı sıra Gaziantep Savunmasındaki gazilerden, o dönemi yaşayanlardan almış olduğu bilgileri derleyerek bizlere aktarma imkanı oldu. Tabii o dönemde Cemil Cahit Güzelbey, Hulusi Yetkin, Adil Dai, Gaziantep için büyük değerlerdi. Onların katkılarıyla bu eserleri gün ışığına çıkarmaya gayret gösteriyoruz. Tabii bu iş, bir ekip işi. Bizim yapmış olduğumuz iş, milletin kaynaklarını doğru yönetebilecek şekilde bizden sonraki nesillere aktarabilmek. Bu konuda Adil Dai gibi büyüklerimizin, akademisyenlerimizin çalışmasına biz finansman sağlıyoruz. Belediye kaynaklarıyla bunları yapıyoruz. Bu eserler, ne Rıdvan Fadıloğlu'nun eseridir, ne de çalışanlarımızın eseridir. Bu eserler, milletin eseridir. Allah'ın izniyle görevde kaldığımız sürece bu tür faaliyetlerimizi devam ettireceğiz. Ben, bu eserlerin oluşturulmasında emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Gaziantep kültür hayatına, hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Fadıloğlu'na teşekkür

Programda konuşan Adil Dai'nin oğlu Gökhan Dai, “Babam Adil Dai, önce zengin olan fakat sonra fakirliğe düşmüş bir ailenin evladı. Lise yıllarında tabii babasına yardım ederek ailenin geçimine katkıda bulunuyor. Üniversiteye mesela istediği bölümü kazandığı halde gidemiyor. Ücretsiz yemek veren bölümü tercih ediyor. Edebiyat fakültesine gidiyor, bir öğretmenle evleniyor ve Gaziantep'e yerleşiyor. Daha sonra Gaziantep'ten ayrılmamak için üniversitedeki hocasının asistanlık teklifini reddediyor. Gaziantep'ten ayrılmamak için TRT Genel Müdürlüğünün İzmir Radyo Müdürlüğünün teklifini reddediyor. Gaziantep sevgisi ile besleniyor ve hamdolsun ki hizmeti de geçti. O bakımdan kendisi de mutluydu, biz de mutlu olduk. Öncelikle Gaziantep'in kurtuluş günleriyle ilgili çalışmalarına başladı. Hatırlarsınız, 25 Aralık'ta resmi geçişler yapılırdı. Esnaf odalarının mesela araçlarının süslenmesinden, okulların geçiş sırasına kadar tabii Valiliğin de görevlendirmesiyle görev almıştır, hizmet etmiştir. Sonra resmi geçiş esnasında seslendirmesini yapardı. Şiirler okuyarak insanlara o duyguyu yaşamasına vesile olurdu. İleriki yıllarda da radyo zamanında naklen yayın gerçekleştirirdi. O zamana kadar Antep gazilerinin kiminin savaş sırasında kiminin savaştan hemen sonra yazdığı bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar olan anı kitapları vardı ama çok kimsenin okuduğunu zannetmiyorum. Babam da bunun farkındaydı, insanlarımız doktora tezini okumaktansa destan okumayı, destan söylemeyi tercih ediyorlar. Onun için biraz hamaset dolu bir kitabı var. Bütün bu gayretlerde sanıyorum Antep'in Kurtuluş Savaşı'nı, kurtuluş günlerini halka yaymakta, canlandırmakta emeği geçmiştir, diye düşünüyorum. Şimdi hamdolsun çok güzel eserlerimiz var, belediyelerimiz sahip çıkıyor, çok güzel bir panorama müzemiz var. Çok güzel kitaplar yayımlanıyor ve güzel kitapların geldiği müjdesini aldım. Babamın bir diğer hizmeti de Gaziantep'in kültür hayatıyla ilgili çalışmaları vardı. Tabii mesleğinin de bunda katkısı çoktu. Radyo müdürü olunca programlar yapma imkanı da buldu. Gaziantep'in kültürüne dönük programlar da hazırlardı. Güzel bir düşünceyle bunu bir sadece tesadüfe bırakmak doğru değil, o yaptığı programları kayıt altına almış. Bizler de bunları bilgisayar ortamına taşıdık. Gazianteplilerin çekmiş olduğu fotoğraflarla da süsledik. Sağ olsun Şehitkamil Belediyemiz bunu kitap haline getirme büyüklüğünü gösterince de bugün gördüğünüz kitap ortaya çıktı. Kitaptan büyük bir zevk alacağınızı zannediyorum. Sizlerin yaşantılarınıza dair orada örnekler göreceksiniz. Bunları çocuklarınıza anlatma fırsatı olacak. Bu aşamada, bu kitabın hayata geçirilmesinde büyük emeği olan Şehitkamil Belediyemize ve Başkanımız Rıdvan Bey'e özellikle teşekkür ediyorum. Belediye çalışmaları nedeniyle her gün daha bir uluslararası şehir haline gelmeyi görmek beni de ziyadesiyle mutlu ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Belediye Başkanlarımıza ve özellikle Rıdvan Bey'e bu konuda müteşekkirim, sağ olsunlar, var olsunlar” diye konuştu.