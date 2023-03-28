Fadıloğlu: “Amacımız, çocuklarımızı üretime teşvik etmek”

Şehitkamil Belediyesi, eğitim alanındaki destekleyici faaliyetlerine bir yenisini ekledi. Şehitkamil Belediyesi, yaşlılara verilmek üzere battaniye, atkı ve pazar çantası alımını, Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden yaptı.

Her zaman destek olacağız

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak kullandığımız ürünleri mümkün olduğu kadar yerel kaynaklardan temin etmeye çalışıyoruz. Bunun yanı sıra meslek liselerimizin eğer ürettiği ürünler varsa bunları da oradan almaya gayret gösteriyoruz. Özellikle Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzün yaşlılarımıza dağıtmak üzere ihtiyacı olan battaniye, atkı ve pazar çantasıyla ilgili bir alım söz konusuydu. Bu konuda arkadaşlarımızla görüştük, Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bunun yapılabildiğini tespit edince, arkadaşlarımız bunu piyasadan almayarak, direkt olarak meslek lisesinden temin ettiler. Burada amacımız hem okulumuzun döner sermayesini desteklemek hem de bu sektörle ilgili çalışan çocuklarımızı üretime teşvik etmek. Bu şekilde hem kent ekonomisine katkı sağlamak hem de okulun bütçesine, döner sermayesine katkı sağlamak adına yapılan bu faaliyeti önemsiyoruz. Bunun haricinde de ne tür imalatlar varsa bunların imali noktasında iş birliği içerisindeyiz. Her zaman destek olacağız, dediğimiz özellikle meslek liselerinin bu şekildeki döner sermayelerine de katkıda bulunmak adına yapılan bu çalışmayı önemsiyoruz ve devamını diliyoruz” diye konuştu.