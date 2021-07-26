Fadıloğlu, Bilim Şehitkamil'deki öğrencilerle buluştu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Telafide Ben De Varım' programı kapsamında Bilim Şehitkamil'de eğitim gören öğrencileri ziyaret etti. Başkan Fadıloğlu, “Amacımız ulaşamadığımız bir çocuk kalmadan, tüm çocuklarımızı taramadan geçirerek, çocuklarımızda teknoloji farkındalığı oluşturup, memleketimize milli mühendisler yetiştirebilmek” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitimde fırsat adaletini sağlamak, okullar arasındaki başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak, Covid-19 salgını sürecinde gerçekleştirilen seyreltilmiş, uzaktan eğitim faaliyetlerinin sona erdiği yaz tatili döneminde çocukların fiziksel, sosyal-duygusal ve akademik gelişimlerini bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif eğitim faaliyetleri ile desteklemek amacıyla ‘Telafide Ben De Varım' programı hazırlandı. Bu kapsamda Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet sunan Bilim Şehitkamil'de başlatılan eğitimlere öğrenciler, yoğun ilgi gösterdi. Pandemi kurallarına uygun şekilde verilen eğitimler sonunda katılımcı öğrencilere sertifika veriliyor.

“Çocuklarımız, kendilerini keşfetme imkanı buluyorlar”

Eğitim sürelerini tamamlayan öğrencilere sertifikalarını takdim ettikten sonra açıklama yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Buradaki amacımız, özellikle 3-4 haftalık paket program dahilinde 40 saatlik bir eğitim ile çocuklarımızda bir farkındalık oluşturmak. Bilim atölyelerinde çocuklarımız, kendilerini keşfetme imkanı buluyorlar. Bu telafi eğitiminde başlayan süreç, bundan sonraki dönemde de normal öğretim döneminde yıl boyu devam edecek. Bu konuda Milli Eğitim Müdürlüğümüze vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Valimizin başkanlığında başlatmış olduğumuz bu projeyle birlikte hem bilim merkezimizde hem Şehitkamil Trafik Eğitim Parkımızda, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile beraber belirli yaş gurubundaki çocuklarımız buralara gelerek eğitimlerini almaya devam edecekler. Öğrencilerimize, eğitimler sonunda sertifikalarını vereceğiz. Amacımız, bilim atölyelerinde çocuklarda farkındalık oluşturup, onları keşfedebilmek. Dene-yap atölyeleri için iki aşamalı sınavlar yapılıyor. Burada 3 yıllık bir eğitim programı var. Bu 3 yıllık eğitim programının 2 yılı projelendirme noktasında, üçüncü yılında ise bu işin hayata geçirilmesi noktasında birebir proje çalışılıyor. Burada teknik imkanlarımız, her türlü alt yapımız var. Her türlü imkanlarımızı çocuklarımıza sunuyoruz. Çocuklarımızın hayal dünyasında ne varsa onları önce bir proje safhasına geçişini sağlıyoruz, daha sonra da üretim noktasında kendilerini destekliyoruz. Ben, burada emek veren tüm hocalarımıza ve bize desteğini esirgemeyen Valimizin başkanlığında tüm Milli Eğitim camiasına teşekkür ediyorum. Amacımız ulaşamadığımız bir çocuk kalmadan, tüm çocuklarımızı taramadan geçirerek, çocuklarımızda teknoloji farkındalığı oluşturup, memleketimize milli mühendisler yetiştirebilmek” diye konuştu.

Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi.