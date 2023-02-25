Fadıloğlu: “En kısa sürede vatandaşlarımızın kalıcı barınma noktaları tesis edilmiş olacak”

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Kaymakamı Abdül Kadir Duran ile birlikte deprem afetinden etkilenen mahallelere ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Atalar Mahallesi'ni ziyaret ederek afetzedelerle bir araya gelen ve sorunlarını dinleyen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Kaymakam Abdül Kadir Duran, ayrıca mahallede yürütülen enkaz kaldırma çalışmalarını da yerinde inceledi.

“Devletimizin imkanları her zaman milletimizin yanındadır”

Yaptığı incelemelerin ardından açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Milletimizin başı sağ olsun. Yaralı vatandaşlarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Geride kalanlara da Rabbimden sabırlar diliyorum. İlk günden itibaren jandarmamızın burada yoğun bir faaliyeti vardı. Buraya da yardımlar adım adım yapıldı. Son gelmiş olduğumuz noktada şu anda enkaz kaldırma çalışmalarıyla ilgileniyoruz. Bu konuda devletimizin imkanları her zaman milletimizin yanındadır. İnşallah en kısa sürede bu enkazları toplar toplamaz yeni yapılacak ihalelerle birlikte vatandaşlarımızın kalıcı barınma noktaları tesis edilmiş olacak. Burada iş birliği içerisinde başta Sayın Kaymakamımızın koordinasyonuyla jandarma komutanımız, muhtarımız, vatandaşlarımız hep birlikte el ele vererek, sorunları çözmeye çalışıyoruz. Allah, bir daha böyle bir afet göstermesin. Fakat bize düşen bundan ders çıkarıp, bundan sonraki yapacağımız yapılarda dikkat edip, deprem gerçeğine göre hareket etmemiz gerekiyor. Ben tekrar başımız sağ olsun, geçmiş olsun diyorum” ifadelerini kaydetti.

“Allah'a şükür büyük sıkıntılarımızın çoğunu geride bıraktık”

Atalar Mahallesi'ni beşinci defa ziyaret ettiklerini kaydeden Şehitkamil Kaymakamı Abdül Kadir Duran, “Öncelikle tüm milletimize özelde de Atalar Mahallemize geçmiş olsun. Atalar Mahallemize, Başkanımızla birlikte bugün itibariyle beşinci seferdir geliyoruz. Atalar Mahallemizdeki vatandaşlarımızın ilk etapta jandarma komutanımız, karakol komutanımızla birlikte ilk günden itibaren öncelikle enkaz altında kalan vatandaşlarımızı canlı olarak kurtarmaya çalıştık. Daha sonraki süreçte enkaz altından cenazelerimizi çıkardık, daha sonraki süreçte de vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını ve gıda ihtiyaçlarını devletimizin vermiş olduğu imkanlar çerçevesinde karşılamaya çalıştık ve karşılamaya devam ediyoruz. Allah'a şükür büyük sıkıntılarımızın çoğunu geride bıraktık. Şu an itibariyle de Belediye Başkanımızla birlikte enkaz kaldırma çalışmalarını yerinde incelemek üzere geldik. Atalar Mahallemizde sağ olsun Belediye Başkanımız; araçlarını, kamyonlarını ayarladı ve şu anda mahallemizde enkaz kaldırma işlemlerine başladık. Sükunet içerisinde müsait olan noktalarda enkazları kaldırıp, yine belediyemizin belirlemiş olduğu alanlara enkazların döküm işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Ben, bir kez daha bütün milletimize, bütün Gaziantep'imize, özelde de Atalar Mahallemize geçmiş olsun diyorum” açıklamasını yaptı.

“Gereken her türlü hizmetler yapılıyor”

Atalar Mahalle Muhtarı Ökkeş Çelik ise, “Ben Sayın Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, komutanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Mahallemize gereken her türlü hizmetler yapılıyor. Mahallemizde çok sayıda cenazemiz vardı, onları toprağa verdik. Şu an itibariyle de mahallemizde enkaz kaldırma işlemleri başlatıldı. Bu bu konuda Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Devletimizin ilk günden beridir yanımızda oldu”

Mahalle sakinlerinden Mehmet Yılmaz, “Ülkemizde asrın depremi diyebileceğimiz bir deprem yaşandı. Mahallemizde de çok sayıda evler yakıldı. Sağ olsun bu konuda devletimizin ilk günden beridir yanımızda oldu. Kaymakamımız, Belediye Başkanımız sağ olsun ilk günden beridir bizleri ziyaret ediyor. Şu an mahallemizde enkaz kaldırma işlemleri başlatıldı. Allah, Başkanımızdan razı olsun. İnşallah bu kötü günleri hep birlikte aşacağız” diye konuştu.