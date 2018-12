Fadıloğlu engellilerle kahvaltıda buluştu

Neşeli anların yaşandığı etkinlikte konuşan Fadıloğlu, amaçlarının engellilerin yaşam standardını yükseltmek olduğunu vurguladı.

Her fırsatta engellilerle bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Dülük Tabiat Parkı Göl Kafe-Restoran'da gerçekleştirilen kahvaltı programında engellileri ağırladı. Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzu çatısı altında Özel Sporcular Spor Federasyonu, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ve Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun düzenlediği şampiyonalarda önemli başarılar elde eden sporcuları buluşturan etkinlikte keyifli anlar yaşandı. Sporcuların okuduğu şiirler, söyledikleri şarkılar ve bağlama dinletisi renkli anlara sahne oldu. Katılımcı sporcular ve aileleriyle yakından ilgilenen Rıdvan Fadıloğlu, günün anısına sporculara branşa özgü sportif malzemeler armağan etti.

Programda engelli sporcular adına söz alan Ramiz Uğurluer, sağlanan imkanlar dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti. Uğurluer, daha büyük başarılar elde etmek için var güçleriyle çalışacaklarının sözünü verdi.

Şehitkamil belediyesi, büyük bir ailedir

Engelli sporcular ve ailelerine hitaben konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, iyi bir insan olabilmenin önemine dikkat çekti. Önemli olanın topluma yararlı bireyler olabilmek olduğunu anlatan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi, büyük bir ailedir. Ben de bu ailenin bir ferdi olmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Hepimiz gökkuşağının renkleri gibiyiz. Hepimizin farklılıkları olabilir ama özümüzde hepimiz aynıyız. Hepimiz iyi bir insan olma gayreti içerisindeyiz. Hepimizin ortak hedefi topluma yararlı bireyler olabilmektir. Hiç kimse arasında hiçbir fark yoktur. Her şeyden önce iyi bir insan olmalıyız. İyi insan, etrafına ve topluma faydalı olan insandır. Biz, Şehitkamil Belediyesi olarak eğitimde, sporda, kültürel ve sosyal faaliyetlerde nitelikli bir hizmet vermeye gayret ediyoruz. Her bir bireyin hayat standardını nasıl daha yukarı çıkarabiliriz, bunun gayreti içerisindeyiz. Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte ortak gayemiz, Gaziantep'i yaşanabilir kentler sıralamasında daha yukarılara çıkarabilmek. Yürüttüğümüz tüm çalışmalarda sizlerin bizlere verdiği manevi destek ve edilen hayır duaları bizler için çok değerlidir. Bugün aramızda bulunan özel sporcularımız, bizleri her zaman gururlandırdılar. Sporcularımızın elde ettikleri büyük başarıların temelinde değerli velilerimizin büyük emekleri var. Allah, tüm velilerimizden razı olsun. Allah, imkan verirse el ele gönül gönülle hayatımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, tüm engelli kardeşlerimize sağlık, huzur ve mutluluk dolu günler diliyorum” diye konuştu.

Program sonrasında toplu hatıra fotoğrafı çekildi.