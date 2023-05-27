İhlas Haber Ajansı

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Fadıloğlu, esnafın sorun ve taleplerini dinledi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 29 Ekim Mahallesi sınırları içerisinde hizmet sunan esnafı ziyaret etti.


Neredeyse her gün esnafı ziyaret eden ve kendileriyle sürekli etkileşim halinde olan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 29 Ekim Mahallesi esnafına yönelik ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarete, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz da eşlik etti. Esnafın; görüşünü, taleplerini ve sorunlarını dinleyen Başkan Fadıloğlu, kendilerine sorulan tüm soruları da cevapladı. Fadıloğlu, yolda karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etti ve çocuklarla yakından ilgilendi. Başkan Fadıloğlu, talep eden herkesle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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