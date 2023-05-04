Fadıloğlu, esnafın talep ve sorunları dinlendi

Her fırsatta ilçe genelinde ziyaretler gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son ziyaretlerini; Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Abdulhamit Gül birlikte KÜSGET Sanayi Kooperatifi Başkanı Mustafa Kemal Güneş, yönetim kurulu üyelerini ve esnafı ziyaret etti. Ziyarette; esnafın talep ve sorunları dinlendi, çözüm önerileri değerlendirildi. Sorunların giderilmesi, taleplerin de karşılık bulması adına çalışacaklarını vurgulayan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, yöneltilen her soruyu yanıtladı.

Derdimiz; millet ve milletimize hizmet etmek

Esnaf için belediye olarak çok önemli çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şunları söyledi:

“Ülkemizin menfaati için birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmeliyiz. Sık sık gerçekleştirdiğimiz ziyaretler ve programlarla her zaman esnaf kardeşlerimizle bir arada oluyoruz. Esnafımızın derdini dinleyerek onların taleplerine cevap olabilmek adına var gücümüzle çalışıyoruz. Amacımız; halkımızın daha iyi yaşayacağı bir Şehitkamil, halkımızın daha iyi yaşayacağı bir Gaziantep oluşturmak için elimizden geleni yapmak. Amacımız; halkımızın yaşam kalitesini yükseltmektir. Bugüne kadar esnafımızın hayatını kolaylaştıracak, üretimini arttıracak çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Küçük ve orta ölçekli yatırımcılarımız için iş imkanı sağlayacak nitelikli alanlar oluşturduk. İlçe genelinde yaptığımız ticaret merkezlerinin yanı sıra yeni iş sahaları oluşturmak adına KÜSGET bölgesinde açtığımız yollarla üretken şehrimizi her geçen gün daha ileri noktalara taşımak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Derdimiz; millet ve milletimize hizmet etmek. Allah, hepimize bulunduğumuz yerlerde hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin.”