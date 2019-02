Fadıloğlu, “Gazilik, özverili bir mücadelenin ürünüdür”

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 8 Şubat 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Antep'e Gazilik unvanının verilişinin 98. yıl dönümünü kutladı.

Fadıloğlu yayınladığı mesajda, “Bu anlamlı gün vesilesiyle bir kez daha Gazilik unvanı ve İstiklal Madalyası kazanmanın haklı gururunu yaşıyoruz”dedi.

Antep'e 'Gazilik' unvanının verilişinin 98. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Fadıloğlu, “Gaziantep savunması, yürekleri yurt sevgisi ile dolu bir avuç Anteplinin gerçekleştirdiği, inanılması zor bir efsanedir. Alın teri ile ıslanmış, umutla yeşermiş, toprağını işgalcilere vermemek için canını feda eden, şehir bombardıman altında iken ‘vatanım' diyebilen, ‘hürriyet' diyebilen insanımızın dayanışma ve kentleşme içerisinde akıllara durgunluk veren, özverili bir mücadelenin ürünüdür. Bununla ne kadar övünsek azdır. 8 Şubat, tüm yurtta kahramanlık örneği olan şehrimizin bu onurlu mücadelesini taçlandıran, ‘Gazi' unvanına sahip olmamızı sağlayan tarihi bir gündür. Gaziantep mücadeleden bıkmayan, engellerden çekinmeyen, tarihi boyunca göstermiş olduğu tüm başarılarla Türkiye'ye her zaman örnek teşkil etmiştir. İstiklal Savaşında ortaya koyduğu mücadele gücünü, bugün; ekonomi, ticari ve kültürel hayatına da yansıtan Gaziantep, her türlü şartta mücadelesine devam ederek adına ve şanına yakışır şekilde ülkeye moral kaynağı olmuştur. Gaziantep için Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk,‘Türküm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü Gazianteplileri kahramanlık misali olarak alabilirler' demiştir. Ayrıca 7 Şubat 2008 tarihinde çıkarılan 5734 sayılı kanunla Kurtuluş Savaşı sırasında verdiği destansı mücadele ile büyük kahramanlık gösteren gazi ilimize İstiklal Madalyası verilmesi de öngörülmüştür. Bu madalya, yokluklar içinde kıvranırken, canlarını ortaya koyarak bağımsızlık ateşini yakan şehitlerimizin ve gazilerimizin hatırına bir anlamda TBMM'nin armağanıdır. Bu anlamlı gün vesilesiyle bir kez daha ‘Gazilik unvanını ve İstiklal Madalyası' kazanmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Kurtuluş mücadelemizde canlarını seve seve veren tüm şehitlerimizi rahmet, şükran ve saygıyla anıyorum. Tüm gazilerimize de sağlıklı günler diliyorum” diye konuştu.