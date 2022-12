Fadıloğlu, geleceğin deneyapçılarıyla bir araya geldi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Deneyap Teknoloji Atölyeleri e-sınavının yapıldığı Bilim Şehitkamil'de gençlerle bir araya geldi.

Gençlerin sınav heyecanına ortak olan Başkan Fadıloğlu, “Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın teknoloji ile buluşabilmelerini sağlamak adına, yatkınlıklarını ölçmek adına bu tür etkinlikler çok önemli” dedi.

Gençlerin, teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlayan Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin öğrenci seçme süreci uygulama sınavları 12-21 Aralık tarihlerinde eş zamanlı olarak Gaziantep Deneyap Merkezlerinde gerçekleştirildi. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, e-sınavlarının yapıldığı bilim merkezlerinden biri olan Bilim Şehitkamil'de gençleri ziyaret ederek, onların heyecanına ortak oldu. Rıdvan Fadıloğlu, Bilim Şehitkamil'de deneyap e-sınavlarının yapıldığı salonlarını gezdi, gençlerle ve aileleriyle sohbet ederek sınava giren öğrencilere başarılar diledi.

Öğrencilerimize başarılar diliyorum

Ziyaretinin sonunda açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Geleceğin teknoloji yıldızlarının belirlenmesi için Deneyap Atölyelerinin sınavındayız. Bilim Şehitkamil'de, bin 386 öğrencimiz bu sınavlara katıldı. 4, 5, 8 ve 9'uncu sınıf öğrencilerimize, yazılı sınavlardan sonra birebir sınavların yapılması söz konusu. Bunun son nihai elemesinde 180 öğrencimiz, 3 yıllık eğitim almaya hak kazanıyor. Deneyap atölyesini başlattıktan sonra tüm okullarımızdan bu konuda çok büyük rağbet gördük. Gaziantep genelinde yaklaşık 10 bin öğrenci şu an itibariyle aynı saate bu 8 günlük süreç içerisinde sınava girdi. Bilim Şehitkamil'de de sabah 2, öğlen sonra da 2 seans günlük 4 seans olmak üzere toplam 32 seanstan oluşan bir e-sınav gerçekleştirildi. Bu sınavın neticesinde çocuklarımız, 3 yıllık süren bu eğitimi almaya hak kazanacaklar. Her zaman söylediğimiz gibi geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın teknoloji ile buluşabilmelerini sağlamak adına, yatkınlıklarını ölçmek adına bu tür etkinlikler çok önemli. Deneyap atölyelerini kazanan öğrencilerimiz şu anda Bilim Şehitkamil'de bu eğitimlerini alıyorlar. Bu sınavı kazanan öğrencilerimizin eğitimlerini, şu an yapım aşamasının devam ettiği ancak önümüzdeki günlerde tamamlanacak Devlet Tiyatroları Şehitkamil Sahnesi içerisine yaptığımız Bilim Merkezi'nde vereceğiz. Çünkü şehir çok büyük, gidiş-geliş ile ilgili çok büyük problemler yaşanıyor. Velilerimizden gelen talebi değerlendirip, orada bilim sınıflarını ayırdık, deneyap atölyelerini oraya alacağız. Atölyelerimiz burada kalacak. Bu atölyelerde de zaten okul eğitimlerimiz devam ediyor ama sınav neticesinde bu 3 yıllık eğitimi almaya hak kazanan yavrularımız, bundan sonra eğitimlerine orada devam edecekler. Ben bu vesileyle tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.