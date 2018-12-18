Fadıloğlu, genç yeteneklerle buluştu

Altyapıda forma giyen altın kramponlarla yakından ilgilenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, teknik ekip ve sporcularla uzun ve keyif dolu bir sohbet gerçekleştirerek tecrübelerini paylaştı. Rıdvan Fadıloğlu, spor alanında faaliyet gösterdikleri tüm branşlarda olduğu gibi futbol branşında da mücadele eden gençlerin, sporcu ahlakı ve disiplini içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini ve bunun neticesinde sportmen bireyler yetişmesine katkı sağladıklarını söyledi.

"Sportmen bireyler olmalarına katkı sağlıyoruz"

Fadıloğlu, Gazikent Stadyumu Futbol Akademisi tesislerinde gerçekleştirdiği ziyaret esnasında yaptığı değerlendirmede, “Belediyemiz çatısı altında faaliyet gösteren tüm branşlarda olduğu gibi futbol özelinde müsabık faaliyetlerini sürdüren gençlerimiz, sporcu ahlakı ve disiplini içerisinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Bizlerde bu çalışmalar neticesinde sportmen bireyler yetişmesine katkı sağlıyoruz. Genç yeteneklerimiz ilimizi katıldıkları bölgesel ve ulusal şampiyonalarda en iyi şekilde temsil ediyorlar. Sporda başarı ancak güçlü bir altyapı ile mümkün olur. Bizde işin mutfağı olarak adlandırdığımız altyapı çalışmalarına ve profesyonelliğe giden yolda öz kaynak düzenine büyük önem veriyoruz. Türk futboluna kazandırdığımız 4 farklı futbol sahasında her dönem 300'ün üzerinde öğrencimiz futbol akademisi çalışmalarıyla yeşil sahada buluşuyor. Sistemli çalışmalar neticesinde minik yaşlarda müsabık faaliyetlerine başlayan sporcularımız A takım sürecine kadar kademeli bir şekilde çalışmalarına devam ediyorlar. Bu iş büyük emek ve gönül işi. Her kademede görev yapan değerli teknik adamlarımız büyük bir özveriyle çalışıyor ve sporcularımızı daha iyi yerlerde görebilmek adına yoğun mesai yapıyorlar. Bu noktada değerli velilerimize iyi bir takım arkadaşı oldukları için çok teşekkür ediyorum. Velilerimizin duyarlılıkları başarıya giden yolda en büyük destekçimiz. Tüm sporcularımıza kariyerleri boyunca yürekten başarılar diliyorum. Sportif yaşamlarında olduğu gibi sosyal hayatlarında ve akademik yaşamlarında benzer şekilde başarılı olmalarını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gaziantep ve Türk futbolu için önemli bir organizasyon

4 farklı stadyumda 4 mevsim boyunca yürüttükleri çalışmalarla Gaziantep ve Türk futboluna önemli bir katkı yaptıklarını ifade eden Şehitkamil Belediyesi Futbol Akademisi Koordinatörü Taner Özaykut, 2018- 2019 futbol sezonunda yeşil sahada gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Şehitkamil Belediyemizin ilçemizin farklı noktalarına kazandırdığı 4 farklı stadyumda futbol akademisi çalışmalarımızı sürdürüyor ve her dönem yüzlerce minik öğrenciyi futbol branşı özelinde sporla tanıştırıyoruz. Yerel altyapı liglerinde ekiplerimiz yaş gruplarında yollarına kayıpsız bir şekilde devam ediyorlar. İnşallah sezonu zirvede tamamlayarak her yıl olduğu gibi bu yılda ulusal platformlarda şehrimizi temsil edecekler. Tesislerimizden ilimizdeki diğer amatör spor kulüplerimizde faydalanıyor, yeşil sahalarımız kulüpler arası ve okul sporları müsabakalarına da ev sahipliği yapıyor. Bu Gaziantep ve Türk sporu için önemli bir organizasyon inşallah Sayın Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'nun spora olan büyük desteği ile daha güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum” diye konuştu.