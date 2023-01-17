Fadıloğlu: “Her çalışmamızı ortak akıl ile gerçekleştirdik”

Her çalışmamızı ortak akıl ile gerçekleştirdik” dedi.

Her fırsatta toplumun farklı kesimiyle bir araya gelen; görüş, sorun ve talepleri yerinde dinlemek adına ziyaretler gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ile birlikte sivil toplum kuruluşu temsilcilerine, vatandaşa, esnafa yönelik ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaretlere, AK Parti Şehitkamil Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç ile AK Parti Şehitkamil İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Durmuş da katıldı. Ziyaret edilen adreslerde talep ve sorunlar konuşuldu, çözüm üzerine istişareler yapıldı. Kendilerine yöneltilen her soruyu yanıtlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, taleplerin karşılık bulması ve sorunların çözümü adına ellerinden gelen gayreti ortaya koyacaklarını ifade ettiler. Program oluşumunda son olarak, Siirtliler Derneği, Öz Taşıma İş Sendikası, Memur-Sen ve Eğitim Birsen Şube Başkanı Ahmet Gök, Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı Bozovalılar Derneği, Hoşgör Fatih İlim Araştırma Vakfı, Adıyaman Gölbaşılılar Derneği, TÜGVA Gaziantep İl Temsilcisi Mahmut Tekin ve yönetim kurulu üyeleri, Bingöllüler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Van Kültür ve Dayanışma Derneği ziyaret edildi.

Talep, öneri ve şikayetleri bizzat kendilerinden dinliyoruz

Ziyaretlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu ifadeleri kaydetti: “Vatandaşlarımız, esnafımız, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimizle sürekli iç içeyiz. Kimi zaman esnaf, kimi zaman sivil toplum kuruluşu kimi zaman ev ziyareti yapıyoruz. Yani her fırsatta halkımızla bir araya geliyoruz. Talep, öneri ve şikayetleri bizzat kendilerinden dinliyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana sürekli ziyaret programları gerçekleştiriyoruz. Bu ziyaretlerimizi; yürüttüğümüz çalışmalara yansıtmak, sorunları, talepleri yerinde dinlemek ve çözüm üretmek için gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar yaptığımız hiçbir çalışmayı, halkımızla istişare yapmadan, vatandaşımızın fikrini almadan yapmadık. Her çalışmamızı ortak akıl ile gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte de aynı anlayışla ziyaretlerimize devam edeceğiz. Şehitkamil'de en iyisini yapmak için çalışıyoruz. Çünkü Şehitkamil insanı, en iyisine layık ve en güzelini hak ediyor. Annelerimiz, kızlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz, esnafımız, engellilerimiz ve kıymetli büyüklerimiz için çalışıyoruz. Bizler, hemşehrilerimizin hizmetkarıyız. Şehitkamil'e hizmet etmek, en büyük sorumluluğumuz ve boynumuzun borcu. Hemşehrilerimize layık olmaya çalışıyoruz. Çünkü hemşehrilerimiz bize bir emanet teslim etti. Biz de şehrimiz için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Şehrimize ve ilçemize değer katmaya çalışıyoruz.”