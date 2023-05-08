İhlas Haber Ajansı

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Fadıloğlu İle Gül, pazarcı esnafın sorunlarını dinledi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Abdulhamit Gül ile birlikte pazar esnafını ziyaret etti.

Esnafa bol ve bereketli kazanç dileyen Abdulhamit Gül ile Rıdvan Fadıloğlu, pazar alışverişi yapan vatandaşlarla da sohbet etti.


Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Abdulhamit Gül, AK Parti Şehitkamil Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç ile birlikte Güvenevler Pazar Yeri'ni ziyaret etti. Hem pazar esnafı hem de alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Rıdvan Fadıloğlu, Fatma Şahin, Abdulhamit Gül, Mehmet Yılmaz, Hülya Kılıç, talep eden kişilerle hatıra fotoğrafı çektirdi, kadınlara çiçek verdi.

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