Fadıloğlu ile Kalaylı, muhtarla istişare toplantısında buluştu

Muhtarlar; yaşadıkları sorun ve sıkıntıları anlattılar, talep, öneri ve düşüncelerini ifade etti.

Eylül ayı muhtarlarla istişare toplantısı Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya; Şehitkamil İlçe Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Jandarma Komutanı Aziz Tolgahan Semizoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Nihat Akyol, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları, İlçe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, İlçe Müftüsü Feyyaz İdin, İlçe Nüfus Müdürü Mustafa Çelik, İlçe Tarım Müdürü Mehmet Nuri Kökcüoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Erol Karataş, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sait Şimşek, İlçe Kütüphane Müdürü Ümit Doğan, İlçe Mal Müdürü Fasih Özdaş, İlçe Yazı İşleri Müdürü Tahir Karacaoğlu, Tapu Sicil Müdürü Mehmet Karakulak, İlçe Halk Eğitim Müdür Vekili Muhittin Karasu ve Şehitkamil ilçesinde görev yapan muhtarlar katıldı.

"Harcanan her 1 kuruşta 80 milyonun hakkı var"

Milletin kaynağını en verimli şekilde kullanmak adına gayret gösterdiklerinin altını çizen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, muhtarlarla iş birliği ve uyum içerisinde çalıştıklarını vurguladı. Öncelikler sıralamasına göre çalışma yürüttüklerini dile getiren Başkan Fadıloğlu, şöyle konuştu:

“İmkanları maksimum düzeyde milletimize hizmet adına kullanıyoruz, kullanmaya da devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin bir tereddüttü olmasın. Tabi kaynaklar sınırlı, ihtiyaçlar sınırsız. Gönül istiyor ki her şey bir günde olsun. Ancak yapılacak işler, imkanlarla doğru orantılıdır. Halkımızdan gelen kaynağı öncelikler sırasına göre dağıtmaya gayret gösteriyoruz. Yapmış olduğumuz iş; milletimizin kaynağını düzgün şekilde kullanabilmek. Çünkü harcanan her 1 kuruşta 80 milyonun hakkı var. Bu yüzden her 1 kuruşu hesap ederek kullanma zorunluluğumuz var ki sürdürülebilir işler yapalım. İnşallah bundan sonraki süreçte de tüm muhtarlarımızla el ele gönül gönüle hizmetleri devam ettireceğiz. Bizim bir tek derdimiz var; milletimizin duasını alabilmek. Eğer güzel işler yapıp da milletimizin duasını alabilirsek ne mutlu bize.”

"Muhtarlarımız, her zaman bizim için çok önemlidir"

Muhtarların, vatandaş ile devlet kurumları arasında köprü vazifesi gördüğünü kaydeden Şehitkamil İlçe Kaymakamı Ömer Kalaylı, muhtarlık kurumunu çok önemsediklerini söyledi. Kaymakam Kalaylı, “Muhatlarımızla birlikte Şehitkamil ilçemize hizmet etmek için çalışacağız. Muhtarlık müessesesi, geçmişimizde hep var olan bir müessesedir. Tabi ki muhtarlık, demokrasimizin de beşidir. Muhtarlarımız, devlet kurumları ile vatandaşlarımız arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Muhtarlarımız, vatandaşlarımızın taleplerini alarak ilgili kamu kurumlarına iletmek suretiyle çok önemli bir görev icra etmektedirler. Muhtarlarımız, her zaman bizim için çok önemlidir. Yaptığımız çalışmalarda muhtarlarımıza çok büyük önem veriyoruz. Bu toplantılarımızı belirli aralıklarla yapmaya devam edeceğiz. Toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından sırasıyla tüm muhtarlar söz aldı. Mahallerindeki eksiklikleri, sorunları, yapılmasını istedikleri çalışmalarla ilgili konuşmalar yapan muhtarlar, sordukları tüm soruların yanıtını da aldılar.