Fadıloğlu ile Koçer, esnafı projeleri inceledi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ile birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirerek, Şehitkamil'deki yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi. Kuzeyşehir Ünite Merkezi'ndeki incelemelerinin ardından konuşan Milletvekili Koçer, “Şehitkamil Belediyemizin yapmış olduğu ve yeni hizmete açacağı faaliyetleri yerinde inceledik. Pazar yeri, kütüphane, bay-bayan taziye evi, kurs merkezi, ticari dükkanlar gibi çok önemli eksiklikleri tamamlayan önemli bir eser olmuş. Ben bu konuda Başkanımızı tebrik ediyorum” dedi.

Her fırsatta ilçe genelinde ziyaretler gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son ziyaretlerini, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Ömer Dağlıoğlu ile birlikte yaptı. Ziyaret programına, Şehitkamil Belediye Başkanı Murat Özgüler de katıldı. Şirinevler Mahallesi ve KÜSGET Sanayi Sitesi esnafına yapıldı. Esnafın talep ve sorunları dinlendi, çözüm önerileri değerlendirildi. Sorunların giderilmesi, taleplerin de karşılık bulması adına çalışacaklarını vurgulayan Başkan Rıdvan Fadıloğlu ile Milletvekili Nejat Koçer, kendilerine yöneltilen her soruyu yanıtladı.

Daha sonra Kuzeyşehir Ünite Merkezi incelendi. Merkezi, önümüzdeki günlerde tamamlayarak vatandaşın kullanımına açmayı planladıklarını ifade eden Başkan Fadıloğlu, Kuzeyşehir Ünite Merkezi'nde vatandaşın birçok ihtiyacına tek merkezden cevap verileceğini anlattı. Kuzeyşehir Ünite Merkezi'nin toplam 5 bin 500 metrekare alana üzerine 2 katlı olarak yapıldığını söyleyen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, ünite merkezi içerisinde; pazar yeri, kütüphane, bay-bayan taziye evi, kurs merkezi, ticari dükkanlar ve 80 araçlık açık otopark bulunduğu bilgisini aktardı.

Daha güzel ve daha hayırlı işleri hep birlikte yapacağız

Yaptığı ziyaret ve incelemelerin ardından açıklamada bulunan AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, “Şu an Kuzeyşehir'deyiz. Kuzeyşehir, yepyeni bir yapılanma. Her geldiğimde çok farklı bulduğum ve gerçekten güzel bir yaşam alanı oldu. Tabii, Şehitkamil Belediyemizin yapmış olduğu ve yeni hizmete açacağı faaliyetleri yerinde inceledik. Pazar yeri, kütüphane, bay-bayan taziye evi, kurs merkezi, ticari dükkanlar gibi çok önemli eksiklikleri tamamlayan önemli bir eser olmuş. Ben bu konuda Başkanımızı tebrik ediyorum. Zaten her gördüğümüz Şehitkamil eserinde bu ince işçiliği, tasarımı ve güzel işleri görüyoruz. Bugün de yine böylesine güzel bir işi yerinde görmekten büyük bir memnuniyet duydum. Tabii binlerce insanımızın yaşadığı bir yer haline geldi Kuzeyşehir. Daha birkaç yıl önce burada hiç kimse yoktu ama şimdi tabii nüfus arttı, ihtiyaçlar çoğaldı. Şehitkamil Belediyemiz de Büyükşehir Belediyemiz de bir yandan buradaki ihtiyaçlara cevap veriyor. Yepyeni, güzel, çağdaş bir modern şehir oluşuyor. Bu anlamda ben emeği geçen başta Rıdvan Başkanımız olmak üzere Şehitkamil Belediyemize ve ekibine çok teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte daha güzel ve daha hayırlı işleri de hep birlikte yapacağız” şeklinde konuştu.

Amacımız, milletimize hizmet etmek

Program sonunda açıklama yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Ben, öncelikle Milletvekilimiz Nejat Koçer Bey'e teşekkür ediyorum. Bizim teşkilat çalışması olarak İlçe Başkanımız, Kadın Kolları Başkanımız ve Gençlik Kolları Başkanımız ile her Pazartesi ve Cuma günleri programlarımız var. Tabii bu konuda sağ olsun Milletvekilimiz de bugün programımıza katıldı. Bugün kendileriyle birlikte esnafımızı ziyaret ettik. Bunun yanı sıra hayata geçireceğimiz projeleri yerinde görmek için buradayız. Şu an içerisinde bulunduğumuz nokta pazar yeri olarak hizmet verecek. Tabii, Kuzeyşehir'in ihtiyaçları her gün artıyor. Vatandaşımızdan gelen talep doğrultusunda sağlık ocağı sorununa çözüm üretildi fakat eczane ihtiyacımız vardı. Ticari ünite talebi olunca bir yandan ticari ünite ihtiyacını, diğer yandan da Pazar yeri, kütüphane, bay-bayan taziye evi, kurs merkezi için olan talebi karşıladık. Şu anda burada 15 binin üzerinde bir nüfus var. Burası, bizim gelişen bir mahallemiz. İhtiyaçları karşılamak adına bir kompleks içerisinde, kot farkından da faydalanarak vatandaşımızın taleplerini karşıladık. Bu iş ekip işi. Ekibimizdeki her kademedeki arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Amacımız, birlik ve beraberliğimiz neticesinde milletimize hizmet etmek. Hizmetlerin devamı noktasında vatandaşımızın emrindeyiz” dedi.

Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum

Yaptığı ziyaret ve incelemelerin ardından açıklamada bulunan AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, “Öncelikle Şehitkamil Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Şehitkamil Belediye Başkanımızın yapmış olduğu hizmetler gerçekten de insanlarımızın ihtiyacını karşılayacak hizmetler. Özellikle Kuzeyşehir'de yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçları noktasında ciddi talepleri vardı. Bunların hepsine çok kolay cevap verebilecek şekilde bir tesisi sağ olsun Başkanımız hayata geçirdi. Gayet kullanışlı ve bütün vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayabilecek bir tesis. Burada gördük ki fırınımız var, market alanları var, gençlerimiz için ders çalışabilecekleri kütüphanemiz var, taziye evimiz var, pazar yerimiz var. Ben bu güzel hizmetlerinden dolayı Rıdvan Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.