Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İncilikaya Mahallesi'ndeki vatandaşlarla buluştu. Başkan Fadıloğlu, “İstikrarın sürmesi çok önemli. Halkımızın vermiş olduğu destekle hayat standardımız günden güne yukarıya çıktı” dedi.

İncilikaya Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Bundan 21 yıl önce milletin partisi olarak kurulan AK Parti, 21 yıldır hayatımızın her noktasını ilmek ilmek işledi. Allah'a şükür, o günlerden bugünlere gelene kadar halkımızın büyük desteğini gördük. Halkımızın vermiş olduğu destekle hayat standardımız günden güne yukarıya çıktı. Yeter mi? Yetmez. İnsanoğlu, her şeyin en iyisine layık. Bunu daha yukarıya çıkarabilmek adına yeniden bu seçimde halkımızın desteğine ihtiyacınız var. Bu seçim, artık birilerinin milletvekili seçilmesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanlığı makamına oturmasının ötesinde dünya mazlumlarının gözünde olan bu memlekette istikrarın sürmesi çok önemli. Eğer bu ülkede istikrar varsa, huzur varsa, güven varsa, ekonomik göstergeler yukarıya çıkacak. 14 Mayıs, bu memleketin dönüm noktası. Halkımız, her zaman bizim arkamızda durdu. Buna inanıyoruz, güveniyoruz. İnşallah 14 Mayıs'la birlikte yeni bir destanın yazılması, ikinci yüzyılın inşası için büyük destek bekliyoruz. Allah; birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin” dedi.

"Bizim davamız, milletimizin birlik davasıdır"

Programda konuşan AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, “Bizim davamız, milletimizin birlik davasıdır. Biz; varlığın da yokluğun da paylaşıldığı, külfeti paylaşanların, nimete de uzanabildiği, her şeyin adaletli paylaşıldığı, kavgaların olmadığı, ayırmadan, kayırmadan bu mazlum milleti, Türk'ünü, Kürt'ünü, Alevi'sini, Sünni'sini ay-yıldızlı bayrağı altında kucaklayacak bir heyecanı bütün yüreğimizde taşıyoruz. Bu heyecan için gerekirse ömrümüzü de vermeye hazırız. 14 Mayıs'a kadar davamızı anlatmak için durmak yok, yola devam. Allah hepinizden razı olsun” diye konuştu.