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Fadıloğlu, kadın personelleri tebrik etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın personellere yetiştirdikleri çiçeklerden hediye etti.

Başkan Fadıloğlu, kadın personellerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.


Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Şehitkamil Belediyesinde görev yapan kadın personelleri çalıştıkları birimde ziyaret etti. Başkan Fadıloğlu, personellerle kısa süreli sohbet etti. Kadın personellere, belediye bünyesinde hizmet veren Peyzaj Bitkileri Üretim Serasında yetiştirilen ‘bellis pembe' cinsi çiçek armağan eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, kadın personellerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti. Personellerle ziyaret esnasında hatıra fotoğrafı da çektiren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, çalışanlara kolaylık diledikten sonra yanlarından ayrıldı.

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