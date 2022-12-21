Fadıloğlu: “Kalıcı eserler olarak bizden sonraki nesillere kalsın”

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2015-2023 yılları arasında bastırılan takvimlerin eser haline getirildiği “Şehitkamil Belediyesi Takvimlerinde Gaziantep” isimli kitabın tanıtımını Şehitkamil Sanat Merkezi'nde (ŞSM) yaptı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi Takvimlerinde Gaziantep” isimli eserin tanıtımını ve esere konu olan fotoğraflardan oluşan serginin açılışını yaptı. Sergi açılışı öncesi konuşan Başkan Fadıloğlu, “Tabii bu fotoğrafların tamamını elde etmek de kolay olmadı. Son düzenlemeyle birlikte 2023'ün takviminde de İngiltere'den, Fransa'dan, Amerika'dan dahil olmak üzere telif hakları satın alınarak ukdemize geçen fotoğraflar var. Bu takvimler, kalıcı eserler olarak bizden sonraki nesillere kalsın diye biz bunu bir kitap haline getirdik” dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2015-2023 yılları arasında bastırılan takvimlerin eser haline getirildiği “Şehitkamil Belediyesi Takvimlerinde Gaziantep” isimli kitabın tanıtımını Şehitkamil Sanat Merkezi'nde (ŞSM) yaptı. Daha sonra; II. Abdülhamid Albümlerinde Gaziantep Camileri, Gravürlerle Gaziantep Camileri, Panoramalarla Gaziantep, Gaziantep'te İş Kolları, Gaziantep Karkamış (Ekopark) Kuşları, 19. Yüzyıl Ayntab'da Meslekler, Antep Savunması'nın Gazi Camileri, Antep Savunması, Geçmişten Geleceğe Cumhuriyet'in 100. Yılı isimleriyle bastırılan takvimlere konu olan fotoğraflardan oluşan serginin açılışı yapıldı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi Takvimlerinde Gaziantep” isimli eserin, 2015-2023 yılları arasında bastırılan ve kentin geçmişine ışık tutan fotoğraflardan ilham alarak hazırlandığını kaydetti. Fadıloğlu, eserin bastırılmasındaki amacın, çeşitli nedenlerle geçmiş yıllara ait takvimlerini muhafaza edemeyen vatandaşlara derli toplu bir arşiv sunmak olduğunu dile getirdi. Gelenekselleşen takvim yayımlama çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Fadıloğlu, şehir kimliğine tanıklık eden ve geçmişin bir kısmına ışık tutan takvimlerin, “Şehitkamil Belediyesi Takvimlerinde Gaziantep” isimli eser aracılığıyla gelecek kuşaklara saygın birer miras olarak bırakılabileceğini ifade etti.

Başkan Rıdvan Fadıloğlu, sergi açılışı öncesinde katkılarından dolayı Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, Araştırmacı Tarihçi Yazar Asım Mıhçıoğlu ile Editör M. Fatih Bozkurt'a çiçek takdiminde bulundu ve teşekkür etti.

"Esas olan bizden sonraki nesillere de bunları aktarabilmekti"

Sergi açılışı öncesinde katılımcılara hitap eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak 2015 yılından bu yana özellikle Gaziantep ile ilgili takvim bastırma sürecini başlatmıştık. Çok nitelikli takvimler hayata geçirdik. Esas olan bizden sonraki nesillere de bunları aktarabilmekti. Takvimleri, bir kitapçık haline getirdik. Birazdan sizlerle de birlikte bu fotoğrafları hep birlikte inceleme fırsatımız olacak. Özellikle Gaziantep'in; 1920'li yıllardaki, 1930'lu yıllardaki, 1960'lı yıllardakiler de dahil olmak üzere çok değişik fotoğrafları var. Bunların bu noktaya gelmesinde emeği geçen aramızda arkadaşlarımız var. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gaziantep'te, “Malını veren utanmazmış.” diye bir söz var. Herkes imkanlar dahilinde neyi varsa ortaya koydu. Tabii bu fotoğrafların tamamını elde etmek de kolay olmadı. Son düzenlemeyle birlikte 2023'ün takviminde de İngiltere'den, Fransa'dan, Amerika'dan dahil olmak üzere telif hakları satın alınarak ukdemize geçen fotoğraflar var. Bu takvimler, kalıcı eserler olarak bizden sonraki nesillere kalsın diye biz bunu bir kitap haline getirdik. Bugün bu sergimizin açılışıyla bizleri onurlandıran başta protokol üyelerimize ve siz değerli misafirlerimize hoş geldiniz diyor, sergimizin hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

"Şehitkamil Belediyemizi ve belediye başkanımızı tebrik ediyorum"

Sergi açılışı öncesinde katılımcılara hitap eden Gaziantep Vali Yardımcısı Salih Altınok, “Çağdaş belediyeciliğin tanımı değişti. Artık belediyecilik; sadece altyapı yapmak, kaldırım yapmak, bina yapmak değil. Belediyelerimizin, bunların yanında sanatsal ve kültürel etkinliklerle de halkımızı sosyal ve kültürel konularda bir adım ileriye taşımak görevi de var artık. Bunlardan en iyisini yapan başarılı belediyelerimizden bir tanesi olan Şehitkamil Belediyemizi ve Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Bugünkü sergimiz, her zamanki sergilerden daha değerli benim için. Zira Gaziantep'in geçmişine, kültürel ve sosyal değişimine de göz atmamızı ve geçirdiği evrimi, geçirdiği değişimi bizzat yaşamamızı, tanık olmamızı sağlayan bir aktivite. Bu anlamda bu sergi benim için çok değerli, 1920 yılından beri 100 yılı aşkın bir geçmişe uzanacağız biraz sonra. Bu duygu ve düşüncelerle sergide emeği geçen başta sanatkar, sanatçı arkadaşlarımız olmak üzere, Belediye Başkanımızı ve ekibini yürekten kutluyor, saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.

"Güzel bir mekanda böylesine güzel bir organizasyon"

Sergi açılışı öncesinde katılımcılara hitap eden Şehitkamil Kaymakamı Abdulkadir Duran, “Şehitkamil Kaymakamı olarak yeni göreve başladım. Bu münasebetle ilk katıldığım program Şehitkamil Belediyemizin programı oldu. Özellikle böyle güzel bir mekanda böylesine güzel bir organizasyon gerçekleştirdiği için teşekkür ediyorum. Sergimizin, başta ilçemize, Gaziantep'imize ve memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.