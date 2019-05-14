Fadıloğlu, muhtarlar ve mahalle temsilcileriyle bir araya geldi

Düzenlenen iftar yemeğine Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Şehitkamil ilçe Başkanı Mehmet Yılmaz, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları, muhtarlar ve mahalle temsilcileri katıldı.

“Hizmet odaklı çalışmaya gayret göstereceğiz”

Ramazan'ın bereketinden hep birlikte faydalanmak için bir araya geldiklerini belirten Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Öncelikle davetimize icabet ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah kısmet etti sizlerin desteğiyle bugün Şehitkamil Belediye Başkan sıfatıyla sizlerle beraberiz. Bu iş bir başına yapılacak bir iş değil, biz ilk göreve geldiğimiz günden bu yana ayrı gayrı düşünmedik, ötekileştirmedik, hizmet odaklı çalıştık ve bundan sonraki süreçte de hizmet odaklı çalışmaya gayret göstereceğiz. Sizlerle koordineli bir şekilde çalışıp bütün insanlarımıza eşit hizmet götürebilmek, hayat standardını yukarıya çıkarabilmektir. Bunlar durduk oturduk yerde olacak işler değil, emekle oluyor. Bundan sonrada nitelikli hizmet vermek hepimizin boynun borcudur. Ben tekrar bugün davetimize icabetinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, hayırlı iftarlar diliyorum” dedi.

“Başkanımız ilçemizi aydınlık yarınlara taşımak adına, elinden gelen gayreti gösteriyor”

AK Parti Şehitkamil ilçe Başkan Mehmet Yılmaz ise, “Bugün Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'nun daveti üzerine bu güzel iftar sofrasında bir araya geldik. Öncelikle bu nazik düşüncesi ve davetinden ötürü Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün Şehitkamil ilçemiz Türkiye'nin en büyük ilçesi olmaya aday konumundadır. Bugün 775 bin nüfusa sahibiz. Bunun yanında Türkiye'nin en büyük konut projesi bizim ilçemizde yapılmakta. Gaziantep'in en büyük imar alanları Rıdvan Başkanımızın önderliğinde açılmış olan 480 bin nüfusun yaşayabileceği nitelikte imar alanları, alt yapıları tamamlanmış hazır bir şekilde beklemekte. Allah'ın izniyle Başkanımızın önderliğinde Şehitkamil'i hem kültürel anlamda hem sanatsal anlamda hem de yerel hizmetler anlamında ileriye doğru taşımanın mutluluğunu yaşamaktayız. Öyle bir Belediye Başkanımız var ki, bu 10 yıllık hizmet süresi içerisinde ilçemizi çok güzel bir şekilde aydınlık yarınlara taşımak adına, kimseyi ayırmadan, kayırmadan elinden gelen gayreti gösteriyor. Allah kendisinden razı olsun diyorum Şehitkamil ilçemiz adına kendisine ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.