Fadıloğlu, öğrencilerle bir araya geldi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, düzenlenen ‘Kariyer Günleri' programına katıldı. Fadıloğlu, hayat tecrübelerini paylaştığı programda öğrencilere, kariyerleriyle ilgili tavsiyeler de verdi.

İlçe genelinde eğitim gören öğrencilerle her fırsatta bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ‘Kariyer Günleri' programında, 11 ve 12. sınıfı öğrencileriyle buluştu. Programa; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Akademik başarı ile bir yere ulaşmamız mümkün değil

Programa konuşmacı olarak katılan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, ilk olarak hayat tecrübelerini öğrenciler ile paylaştı. Öğrencilere kendi hayatından kesitler aktaran Başkan Fadıloğlu, “Hayatta başarının iki sırrı var. Farklı ve hazır olan kazanır. Sizler, farklılığınızı ortaya koymuş, bugün bu noktaya gelmiş, seçilmiş öğrencilersiniz. Akademik olarak çalışmalarınızı takdirle izliyoruz. Ancak yalnız akademik başarı ile bir yere ulaşmamız mümkün değil arkadaşlar. Sportif başarımız olacak, sosyal başarımız olacak, sosyal münasebetlerimiz olacak. Çok başarılı, Türkiye birincisi olarak en ideal tıp fakültesine girdiniz, mezun oldunuz, sırf para kazanmak için şu üniversitede şu kürsü başkanı oldum, diyeceksiniz ama sosyalliğiniz zayıf ise akademik başarınız bir kenarda kalır. Çünkü insanlar sosyal bir varlık, etkileşim ile karşısındakinden elektrik alması gerekir. Bu açıdan benim sizden ricam, akademik başarılarınızın yanı sıra sosyal hayatınızı mutlaka hareketli tutun. Münasebetleriniz mutlaka üst seviyede olsun. Özverili olmakta fayda vardır arkadaşlar. Çok başarılı mühendis, doktor, avukat ve ne olursanız olun ama iyi insan olmadığınız takdirde statünüzün hiçbir değeri yoktur. Yarın öldüğünüz zaman ‘çok iyi mühendisti, çok varlıklı bir adamdı, çok makam sahibi bir adamdı' değil ‘iyi insandı, fedakar insandı, başkaları için de bir şeyler yapan' dedirttirebilirseniz o zaman iyi bir iz bırakmışsınızdır. Aksi takdirde bir şekilde dünyaya gelmişsiniz, yaşamışsınız, gitmişsiniz. Bundan önce de bunun gibi yaşayan nice insanlar oldu, bizden sonra da olacak. Esas olan burada bir iz bırakmaksa bu da iyi insan olmaktan geçiyor” diye konuştu.

Başkan Fadıloğlu, programın geri kalan bölümünde öğrencilerin sorularını cevapladı. Başkan Rıdvan Fadıloğlu ise öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Fadıloğlu, daha sonra öğrenciler ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.