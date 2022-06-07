Fadıloğlu, öğrencilerle sokak temizledi

Karacaoğlan Ortaokulu öğrencilerinden oluşan 70 kişilik Sıfır Atık Orkestrası, atık malzemelerinden kurdukları orkestra ile mini konser düzenledi. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu; 5, 6, 7 ve 8. sınıflarından oluşan 105 kişilik öğrenci grubuyla birlikte farkındalık oluşturmak ve daha yaşanabilir bir Şehitkamil için sokak temizliği yaptı.

Karacaoğlan Ortaokulu bahçesinde düzenlenen Dünya Çevre Günü etkinliğine, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Fatih Ermeydan, Serkan Özatıcı, Karacaoğlan Ortaokulu Müdürü Ali Bayhan, öğretmenler ve öğrenciler katıldılar.

70 kişilik sıfır atık orkestrasından mini konser

Etkinlik ilk olarak, Karacaoğlan Ortaokulu öğrencilerinden oluşan 70 kişilik Sıfır Atık Orkestrası'nın konseri ile başladı. Öğrenciler, atık malzemelerinden kurdukları orkestra ile katılımcılara mini konser verdi. Ellerindeki atık malzemelerle tempo tutarak, şarkı söyleyen öğrencilere, katılımcılar da alkışla eşlik ettiler. Sıfır Atık Orkestrası'nın verdiği konser için teşekkür eden Başkan Fadıloğlu, öğrencileri tebrik etti.

“En büyük temizlik kirletmemektir”

Katılımcılara hitaben konuşan Fadıloğlu, “Ben öncelikle Sıfır Atık Orkestrası'na büyük bir alkış rica ediyorum. Ben, müzik öğretmenimizin şahsında tüm emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Tabii burada şu ürünleri görünce, bu akustiği yakalamak büyük bir beceri gerektiriyor. Burada her türlü imkan olur ama bu sonuçlar olmaz. Ben Sıfır Atık Orkestra ekibini yürekten kutluyorum. Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde değişik noktalarda faaliyetlerimiz oluyor. Bugün Karacaoğlan Mahallesinde özellikle okulumuz ile faaliyet yapmak istedik. Bunun yanı sıra geri dönüşümleri olan ürünlerin ayrıştırılması noktasında yapmış olduğumuz çalışmaları hep birlikte daha önce yaptık bundan sonra da yaşatacağız. Son dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin koordinasyonunda ‘Sıfır Atık' etkinlikleri çok yoğun bir şekilde gündeme getirildi. Biz yıllar önce başlattığımız MÖP projesini sıfır atık etkinliği ile devam ettiriyoruz. Bugün yavrularımız ile birlikte kendi mahallemizi temizlemeye gayret göstereceğiz. Tabii ben buradan tüm öğrencilerimize şunu belirtmek istiyorum; en büyük, temizlik kirletmemektir. Kirletmediğimiz takdirde zaten çevremizi temiz tutmuş olacağız. Bu konuda siz değerli öğrencilerimizden özellikle ricada bulunmak istiyorum. Lütfen çevremizi temiz tutmak adına atıklarınızın geri dönüşümleri olan malzemeleri geri dönüşüm kutularına, çöp olanları da çöp kutusuna aktardığımızda daha temiz bir çevrede hep birlikte yaşayacağız. Özellikle burada doğaya zarar vermemek adına geri dönüşümü çok önemsiyoruz. Bu konuda destek veren başta okul müdürümüz olmak üzere hocalarımıza ve siz değerli öğrencilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Fatih Ermeydan, Serkan Özatıcı, Karacaoğlan Ortaokulu Müdürü Ali Bayhan, öğretmenler ve öğrenciler, kortej halinde okuldan çıkarak sokak temizliği yaptılar. Öğrenciler açtıkları dövizlerle de mahalle sakinlerine mesaj verdiler. Çevre temizliğinin ardından tekrar okul bahçesine dönen Başkan Fadıloğlu ve öğrenciler, topladıkları çöplerin önünde hatıra fotoğrafı çekerek, ‘Sıfır Atık, Temiz Şehitkamil' sloganıyla etkinliği tamamladılar.