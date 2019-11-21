Fadıloğlu, öğretmenleri ağırladı

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla belediye bünyesinde görevli öğretmenleri Dülük Tabiat Parkı içerisindeki Göl Kafe Restoran'da öğretmenleri misafir eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmeneler Günü'nü tebrik etti. Programa, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Ceyda Gürsel de katıldı. Öğretmenlerle kısa süreli sohbetler gerçekleştiren Başkan Rıdvan Fadıloğlu; öğretmenlerin, gelecek nesilleri yetiştirmek gibi çok kutsal bir görev ifa ettiklerini vurguladı. Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak akademik çalışmaların yanında sportif, sanatsal, kültürel etkinliklerde de mümkün olduğu kadar hem öğrencilerimize hem de yetişkinlerimize katkı vermeye gayret gösteriyoruz” dedi.

"Amacımız, milletimize hizmet etmek"

Programdaki öğretmenlere hitaben konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak akademik çalışmaların yanında sportif, sanatsal, kültürel etkinliklerde de mümkün olduğu kadar hem öğrencilerimize hem de yetişkinlerimize katkı vermeye gayret gösteriyoruz. Tabi bu katkı da siz değerli hocalarımızla oluyor. Kurumlar arası iş birliği çerçevesinde çok önemli projeler yürütüyoruz. Halk Eğitim Merkezi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Müftülük gibi kurumlarla bir arada çalışmaya gayret gösteriyoruz. Çünkü belediyede yönettiğimiz bütçe, milletin emaneti, bize ait bir para değil. Şehitkamil ilçesinde yaşayan 800 bin insanın kaynağını yönetiyoruz. Bu kaynakları yönetirken de öncelikler sırasına göre ne yapmamız gerekiyorsa oraya öncelik göstermeye çalışıyoruz. Şehrimizle ilgili sıralamalara baktığımızda ihracatta, imalatta, ticarette kapasitemiz belirli bir noktada ama diğer taraftan baktığımızda sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerde maalesef gerideyiz. Bir şehrin kalkınabilmesi için her yönüyle kalkınmasına destek olmak lazım. İşte biz de tam bu nokta da devreye giriyoruz. Çok şükür okul öncesi eğitimden başlayıp ileri yaşta açık öğretime devam eden hanım kardeşlerimize üniversiteye yerleşme desteği, bunun yanı sıra meslek edindirme kurslarından tuttun sportif faaliyetlerde uluslararası dereceler almaya kadar birçok farklı konuda ekip olarak büyük gayret gösteriyoruz. Amacımız, milletimize hizmet etmek. Her kademede bu hizmette emeği olan tüm ekip arkadaşlarıma ve sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Sizlerin şahsında tüm öğretmenlerimizin de Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.