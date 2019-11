Fadıloğlu, öğretmenlerini unutmadı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü dolayısıyla ilkokul öğretmenleri Seniha Can ile Sevim Şengöksel'i ziyaret etti.

Öğretmenlerinin, Öğretmenler Günü'nü tebrik eden Başkan Fadıloğlu, “Öğretmenlerimi unutmam söz konusu olamaz. Çünkü öğretmenlerimi, anne yarısı olarak görüyorum” dedi.

Öğretmenlerine olan saygısını, sevgisini her fırsatta dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında kardeş olan ilkokul öğretmenleri Seniha Can ile Sevim Şengöksel'i evlerinde ziyaret etti. Öğretmenleriyle yakından ilgilenen ve ellerini öperek Öğretmenler Günü tebrikini ifade eden Fadıloğlu, öğretmenleri tarafından verilen öğütleri, tavsiyeleri ve kazandırılan alışkanlıkları yaşamında halen uyguladığını anlattı.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti ve mutluluğu aktaran Öğretmen Seniha Can ile Sevim Şengöksel, kendilerini bu yıl da unutmayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür ettiler.

“Rıdvan Fadıloğlu ile gurur duyuyorum”

Ziyarete konuşan emekli öğretmen Seniha Can, “Yıllar önce eğitim verdiğim bir öğrencim ile bugün bir arada olmaktan çok mutluyum. Vatan, millet sevgisiyle belediye başkanlığı görevini yürüten Rıdvan Fadıloğlu ile gurur duyuyorum. Bugün Öğretmenler Günü. Sağ olsun her zaman büyüklerine çok değer veren Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu, bizi bu sene de unutmadı ve ziyaretimize geldi, Öğretmenler Günü'müzü kutladı. Zamanında verdiğim emeklerin boşa gitmediğini görmek, beni ziyadesiyle memnun ediyor. Rıdvan Fadıloğlu'na çok çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Vefa dolu geri dönüşler, büyük mutluluk yaşatıyor

Ziyarete konuşan emekli öğretmen Sevim Şengöksel, “Rıdvan bey her yıl Öğretmenler gününde ziyaretime geliyor. Aslında çocukluğundan beri vefalı bir öğrencim, öğretmen olduğum dönemde de hiçbir zaman bırakmadı. Rıdvan bizim evimizin büyük oğlu her zaman. Hani teyzeler anne yarısıdır derler ya, öğretmenler de birer anne yarısıdır aslında. Rıdvan'ı biz her zaman kendi oğlumuz gibi gördük. Ablam da bende Rıdvan'ın öğretmeniyiz, annesi saygıdeğer bir insandı Allah rahmet eylesin. Babası Türkiye'de ilk defa o dönemde öğretmenler için lojman yapan bir insandı. Rıdvan'da iyi bir öğrencimizdi. İyi öğrenciler her zaman hatırda kalır derler ama biz kötü öğrencilerimizi de iyi birer öğrenci yapmak için uğraştık. Bugün çok mutluyum vefakar bir öğrencim telefonla aramasına rağmen, öğretmenler günü ile ilgili duygularını paylaştığı halde bugün ziyaretime geldi. Bu duyguyu hiç kimseyle paylaşamam” ifadelerini kullandı.

Öğretmen, benim için anne yarısıdır

Öğretmeniyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ve mutluluğu dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Bun öncelikle Sevim öğretmenim ve Seniha öğretmeninim şahsında tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü en içten dileklerimle kutluyorum. Her zaman söylediğim bir şey var, anneler günü, babalar günü, öğretmenler günü gün olarak bir gün olarak kutlana bilir ama, onların bir gün kutlanması mümkün değil. Öğretmen, benim için anne yarısıdır. Annem rahmetli oldu ama ben anne sıcaklığını öğretmenlerimin dizinin dibinde onların avucunda buluyorum. Onun için teşekkür ediyorum. Rabbim her zaman sağlık ve sıhhat versin. Bizde annemizden, babamızdan ve öğretmenlerden aldığımız öğütleri inşallah bizden sonraki nesillere nakış nakış işleyerek bu topraklara sahip olmalarını sağlayacağız. Ben tekrar tekrar sevim öğretmenime çok teşekkür ediyorum. Allah'tan, sağlık ve sıhhat diliyorum. Bir kez daha tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.