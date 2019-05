Fadıloğlu, önceki dönem mahalle muhtarları ile buluştu

Muhtarlara teşekkür eden Fadıloğlu, “Her zaman birliğimiz ve beraberliğimiz daim oldu. Bundan sonra da daim olacağına inanıyorum. Kardeşlik hukuku içerisinde birlik ve beraberliğimizi devam ettireceğiz” dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2014-2019 yılları arasında Şehitkamil ilçe sınırları içerisinde görev yapan muhtarları ağırladı. Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen programa önceki dönemde görev yapan muhtarlar katıldı. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, muhtarlara hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Esas olan dostluğumuzdur

Muhtarlara hitaben konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “2014-2019 dönemi içerisinde başından başlayıp sonuna kadar devam ettiğimiz, şu anda yeniden yeni döneme başladığımız arkadaşlar olduğu gibi görev süresini tamamlayan eski muhtar arkadaşlarıma yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Tabi mutlaka her şeyin bir sonu vardır. Yarın biz de ‘eski belediye başkanı' olacağız. Allah, hiçbir zaman şeref ve itibardan düşürmesin, yüz akı ile görevi devretmeyi nasip etsin. 2009'da göreve geldiğimiz günden itibaren duam hep bunun üzerine oldu. Çünkü bu seçim ile olan bir şey. Vatandaşımız takdir etti, görev verildi bize ama esas olan bu görev süresini düzgün bir şekilde yaşayıp, ondan sonra bu emaneti bizden sonrakilere teslim etmek. Bu zaman zarfı içerisinde sizlerle güzel günlerimiz oldu, sıkıntılı günlerimiz oldu. Ama bunların hepsi bir tarafta kaldı. Esas olan dostluğumuzdur. Hepimiz bu memlekette yaşıyoruz, yarın yine yüz yüze bakacağız. Ondan dolayı kırgınlıkları, küskünlükleri bir tarafta bırakmamız lazım. Son 10 yıldır beraber görev yaptığım muhtar arkadaşlarım var, 5 yıllık görev yaptıklarım var. Her zaman birliğimiz ve beraberliğimiz daim oldu. Bundan sonra da daim olacağına inanıyorum. Kardeşlik hukuku içerisinde birlik ve beraberliğimizi devam ettireceğiz. Bundan önceki dönemde görev alıp şu anda başkasına devreden arkadaşlarım var. Şu an görevine devam eden kardeşlerim var. İnşallah yeni dönemde de bu kardeşlerimle birlikte el ele gönül gönüle vererek, ilçemizin huzuru için çalışacağız. Ben, geçmiş dönemde hizmet yapan tüm muhtarlarımıza da yapmış oldukları hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Program, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.