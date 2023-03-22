Fadıloğlu, Ramazan ayı mesajı yayımladı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Ramazan Ayı mesajında, “11 ayın sultanı, rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan bir Ramazan Ayı'na daha ulaşmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız. Oruç ibadetimizi eda ettiğimiz bu ayda; fakir, hasta, yaşlı, yetim, öksüz, kimsesiz kardeşlerimizi, şehitlerimizin emaneti kıymetli ailelerimizi ve gazilerimizi, anne, baba ve tüm büyüklerimizi ihmal etmemeye bu ay daha çok dikkat etmeliyiz. Allah'tan, güzelliklerle dolu olan bu rahmet ve mağfiret ayında; kalplerimizden sevgiyi, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden huzur ve saadeti eksik etmemesini ve bizleri dostluk, barış ve kardeşlik duygularının hakim olduğu nice güzel günlere kavuşturmasını, tuttuğumuz oruçların ve yaptığımız ibadetlerin kabul olmasını diliyorum. Ramazan-ı Şerif Ayı, dayanışma ayıdır. Ramazan Ayı, birlik ve beraberlik duygularımızın pekiştiği özel günlerdendir. Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Kur'an-ı Kerim, Ramazan ayından şöyle söz eder: “Ramazan Ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Onun için sizden her kim bu aya erişirse oruç tutsun” ifadelerini kullandı.

Fadıloğlu, "Ramazan Ayı, önemini Kur'an-ı Kerim'den almıştır. Çünkü kalplere nur, gönüllere şifa, müminlere rahmet ve bütün insanlığa hidayet olan Kur'an-ı Kerim, bu ay içerisinde bulunan Kadir Gecesi'nde indirilmeye başlanmıştır. Rabbimizden, ülkemizde yaşanan elim deprem faciasında hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar ihsan etmesini niyaz ediyorum. Tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyor, bin aydan daha hayırlı olan bu kadri yüce ayın tüm insanlığın kardeşlik ve barışına, esenlik ve hidayetine vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.