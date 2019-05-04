Fadıloğlu, “Ramazan ayı'nın huzurunu birlikte yaşayacağız”

Şehitkamil'de 11 ayın sultanı Ramazan Ayı öncesi tüm gerekli hazırlıklar yapıldı. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Vatandaşlarımızın sağlıklı, huzurlu, mutlu bir Ramazan Ayı yaşaması için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Ülkemizin, milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Ayı'nı yürekten tebrik ediyor, Ramazan Ayı'nın ülkemize, milletimize tüm İslam alemine sağlık, barış, huzur ve merhamet getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum” dedi.

İslam ailemi açısından büyük bir önem taşıyan Ramazan Ayı'nın ilçe sınırları içerisinde huzur içerisinde yaşanması için çalışan Şehitkamil Belediyesi, bu doğrultuda gerçekleştirdiği çalışmaları tamamladı. Ramazan Ayı'nın manevi zenginliği, her gün farklı bir mahallede kurulacak iftar sofralarında paylaşılacak. Müslümanların ibadetlerini yapacakları ilçedeki tüm camilerin temizlik çalışması tamamlandı. Dar gelirli ailelerin rahat bir ay geçirmesi için 10 bin aileye gıda yardımı yapıldı. Özellikle gıda sektöründe hizmet sunan tüm işletmeler sıkı bir denetimden geçirildi. Osmanlı döneminden bu yana var olan Enderun usulü teravih namazı geleneğini ilçe sınırları içindeki camilerde yaşatılmaya devam edilecek.

Her gün farklı bir mahallede sofra kurulacak

Şehitkamil Belediyesi olarak her gün ilçedeki farklı bir mahallede iftar sofrası kuracakları bilgisini paylaşan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, “Ramazan, manevi duygularımızı canlandıran, kendimizi sorgulamamıza vesile olan, duygu birliğinin, kardeşliğin, hoşgörünün, paylaşmanın ve dayanışmanın en yükseğe çıktığı müstesna bir zaman dilimidir. Halkımızla muhabbetimizi arttırmak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek amacıyla her gün farklı bir mahallemizde vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Kurulacak iftar sofralarında vatandaşımızla birlikte iftar açacak, hep birlikte dua edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Şehitkamil'deki denetimler arttı

Şehitkamil Belediyesi, Ramazan ayı öncesi özellikle gıda sektöründe hizmet veren işyerlerine olan denetimlerini arttırdı. Denetimlere yönelik açıklama yapan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, “İnsan sağlığını her şeyin üstünde tutan bir anlayışa sahibiz. Belediyemiz, ilçe halkının huzurlu bir Ramazan Ayı geçirebilmesi için çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor. Market, kasap, pide fırını gibi gıda sektöründe hizmet veren işyerlerine yapılan denetimlerde; ruhsat, gramaj, ambalaj, boya-badana, genel temizlik, fiyat tarifesi, genel hijyen şartları gibi konulara dikkat ediliyor. Denetimler esnasında uyulması gereken hijyen koşullarına ilişkin bilgilendirme yapan ekipler, kuralları ihlal eden işyerleri hakkında cezai işlem uyguluyor. Ramazan Ayı öncesi ilçemizdeki tüm işletmeler denetlendi, denetlenmeye de devam edecek” şeklinde konuştu.

Şehitkamil'deki tüm camiler ibadete hazırlandı

İlçedeki tüm camilerde temizlik ve hijyen çalışması yaptıklarını kaydeden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, “Belediyemize bağlı ekiplerimiz, ilçe genelindeki tüm camilerde Ramazan Ayı öncesi temizlik çalışmaları yaptı. Özveriyle çalışan temizlik ekiplerimiz, ilk olarak camin içindeki halılara anti bakteriyel toz serpiyor ve halıları elektrikli süpürgelerle temizliyor. Temizlik ekipleri daha sonra cami kapısı, mihrap, minber, ahizeler, kitaplıklar, vestiyerler, ayakkabılıklar, pencereler ve camları temizliyor. Ayrıca şadırvan ve tuvaletlerle birlikte cami avlularında çevre temizliği yapılıyor. Temizlik sonrası cami içine gül esansı sıkılıyor ve caminin güzel kokması sağlanıyor. Böylece cemaatin daha huzurlu, sağlıklı ve hijyenik ortamlarda ibadet etmesine olanak sunuluyor. Temizlik faaliyetlerimiz, Ramazan Ayı boyunca sürecek. Geçtiğimiz Ramazan aylarında kılınan Enderun usulü teravih namazı, bu yıl da ilçenin farklı noktalarında bulunan camilerde kılınacak. Osmanlı döneminden bu yana var olan bu kültürümüzü yaşatmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

10 Bin Aileye Gıda Yardımı Yapıldı

Şehitkamil Belediyesi, Ramazan Ayı öncesi dar gelirli ailelere yönelik gıda yardımı dağıtımını tamamladı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Her yıl Ramazan Ayında düzenli olarak yapılan gıda yardımını bu yıl da yaptık. Toplam 25 kilodan oluşan, pirinç, şeker, kırmızı mercimek, makarna, bulgur ve ayçiçek yağı gıda paketi haline getirdik ve dağıtımını gerçekleştirdik. Toplamda 10 bin dar gelirli ailemize gıda yardım kolilerini teslim ettik” diye konuştu.