Fadıloğlu: “Şampiyonlarla bir kez daha gurur duyduk”

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından organize edilen “2022 Satrancın Yıldızları” programında Şehitkamil Belediye Spor Kulübü'nün Milli Sporcuları Dila Baloğlu ve Beren Kalyoncu, Avrupa Satranç Şampiyonası'nda elde etmiş oldukları başarılardan dolayı özel ödüle layık görüldü. Ay-yıldızlı sporcular, ödül töreninde büyük gurur yaşadılar.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ve İş Bankası'nın iş birliği ile düzenlenen “2022 Satrancın Yıldızları” programında 16 Yaş Satranç Olimpiyatı'nda şampiyon olarak bir ilke imza atan Milli Takım Sporcuları, 2022 Dünya Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası'nda ilk üçe giren sporcular ve aileleri bir araya geldi. Ay-yıldızlı sporcuların başarıyla gururlandırdığı törende Avrupa Satranç Şampiyonası'nda; 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile dönen Şehitkamil Belediye Spor Kulübü'nün başarılı sporcuları Dila Baloğlu ve Beren Kalyoncu, ödüllerini TSF Başkanı Gülkız Tulay'ın elinden aldı.

Milli sporcularımız yeni şampiyonluklar için çalışıyor

2022 Satrancın Yıldızları programı sonrasında değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Milli Takım kadrolarında yer alan sporcuların yeni şampiyonluklar için çok çalıştıklarını dile getirdi. Fadıloğlu, “Avrupa Satranç Şampiyonası'nda birbirinden önemli başarılara imza atan milli sporcularımızla bir kez daha gurur duyduk. Milli Takım kadrolarında yer alan sporcularımız, yeni şampiyonluklar için çok çalışmaya devam ediyorlar. Satranç branşında Ocak ayında düzenlenecek olan Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası sonrasında Milli Takım havuzu yeniden açıklanacak. Hedefimiz, Milli Takım kadrolarına gönderdiğimiz sporcu sayısını arttırmak. Kıymetli sporcularımızı kutluyor, başarılarında emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Hamlelerimiz Türkiye için

TSF Başkanı Gülkız Tulay, “Türk satrancının son yıllarda yıldızlaştığını ve çok sayıda tarihi başarıya imza attığını gururla ifade edebiliriz. Hamlelerimizi Türkiye'nin geleceği ve Türk satrancının başarısı için attık. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için gece gündüz çalıştık, tüm yurdu karış karış gezdik. Çok sayıda gencimizin hayatına dokunduk. Lisanslı satranç sporcu sayımızı 30 binden 1 milyon 200 bine çıkardık. Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerine göre ülkenin en fazla lisanslı sporcu sayısına sahip federasyonu olduk. Bu başarılarda emeği geçen tüm kurumlarımıza, belediyelerimiz teşekkür ediyor, başarılı sporcularımızı gönülden kutluyorum” diye konuştu.