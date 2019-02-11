Fadıloğlu seçim çalışmalarına hız verdi

Fadıloğlu, yeni dönemde sosyal hayata dokunan projeler olacağını açıkladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın'ı ziyaretinde yeni dönemle ilgili çalışmaları hakkında bilgi verdi. Fadıloğlu, yaptıkları binalarda güneş enerjisini mutlaka taktıklarını belirterek, herhangi bir ücret ödemeden kendi enerjisini kendi üreten belediye olmak istediklerini söyledi. Sosyal hayata dokunan hizmetlere yatırımların artacağını belirten Fadıloğlu, buna yönelik mekanlar artacak ifadelerini kullandı.

"Köy köy geziyoruz"

Seçim çalışmalarında köyleri gezdiklerini belirten Fadıloğlu, “Cumhurbaşkanımızın Gaziantep'e gelip burada belediye başkan adaylarını açıkladıktan hemen sonra bizde çalışmalara başladık. Köylerimizi ziyaret ediyoruz. Şuana kadar 25 köyümüzü tek tek ziyaret ettik. Tabi bunun yanı sıra şehir merkezlerimizde sivil toplum kuruluşlarıyla, basın kuruluşlarımızla istişare halindeyiz” dedi.

“Hedefimiz Gaziantep'i, Şehitkamil'i yukarılara taşımak”

Hedeflerinin Gaziantep ve Şehitkamil'i yukarılara taşımak olduğunun altını çizen Fadıloğlu, “Ben öncelikle 3'üncü dönem olarak Şehitkamil'de bizi aday göstermesinden dolayı cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. 10 yıldır milletimize hizmet ediyoruz. İnşallah milletimizin desteğiyle bir 5 yıl daha milletimize hizmet etme imkanımız olacak. Bizim ana mantığımız yaşanılana bilir kentler sıralamasında Gaziantep'i ve Şehikamil'i nasıl daha yukarıya çıkarabiliriz. Tek odaklandığımız nokta budur. Onun için günü birlik projeler değil bundan sonraki 10 yılları, 20 yılları, 30 yılları hesap edecek şekilde planlamalar yapmaya çalışıyoruz. Çok genç bir nüfusa sahibiz. Özellikle gençlerimizin enerjisini deşarj edebilmek için spor tesislerini önemsiyoruz. Gaziantep, bugün nüfusuyla, ticaret hacmiyle önde gelen şehirlerden birisidir” şeklinde konuştu.

“Sosyal hayata dokunan projeler olacak”

Sosyal hayata dokunacak projeler sunacaklarının altını çizen Fadıloğlu, “Sosyal hayatın gelişmesi noktasında çok fazla yatırımımız olmamıştı. Yakın tarihte yeni bir sanat merkezini hizmete aldık. Burada tamamen hem yetişkinlere hem gençlere yönelik olarak faaliyetlerin icra edilebileceği daha önceden Gaziantep'te nitelikli bir sanat merkezinin olmamasından dolayı sergi salonlarında sıkıntı çekilirken, bu noktada yapmış olduğumuz sanat galerisi ile birlikte sürekli sergilerin yapılabileceği insanlarımızın faaliyetleri gelip görebileceği mekan elde ettik. Bu memlekette şuanda 6 tane Türk Musikisi Korosu var. Bunlar yıllardır bir prova yapacak yer dahi bulamazlardı. Biz çok şükür sanat merkezinin içerisinde buna yönelik olarak prova salonu ve sürekli konser verebilecekleri 400 kişilik bir salon hayata geçirdik. İnşallah her Cuma ve Cumartesi günleri bu musiki cemiyetlerimizde milletimize ücretsiz konserlerini solo veya koro şeklinde verecek. Biz mümkün olduğu kadar vatandaşı bir noktadan bir noktaya taşımak yerine kendi ayağına hizmet götürmeye gayret gösteriyoruz. Bununla ilgili olarak da Merveşehir'de 600 kişilik bir salon, 150 kişilik bir salonu bulunan iki tane nitelikli fuayesi bulunan bunun yanı sırayı yukarısında 3 tane salondan oluşan okuma salonu, bilgisayar ortamı ve kütüphanesi de olan çok nitelikli bir salonu hizmete sunuyoruz. 15 gün içerisinde devreye almış olacağız. Nikah müdürlüğünün tamamını oraya taşıyacağız ki, nüfus yoğunluğunun en yoğun olduğu bölge olması münasebeti sebebiyle vatandaşlarımızın iki-üç vasıta ile geleceği yere yürüme mesafesinde ulaşabileceği bir hizmet yapmış olacağız” ifadelerini kullandı.

“Cumhur İtiifakı adaylarımıza destek vereceğiz”

Cumhur ittifakına sadık olduklarını belirten Fadıloğlu, “Karkamış'ta ve Oğuzeli'nde ittifakta MHP aday gösterildi. Biz AK Parti olarak buralarda aday göstermedik, sonuna kadar oradaki adayların arkasındayız. Ortaklık böyle olur, ittifak dediğimiz böyle olur. Ama dönüp Millet İttifakına baktığınızda enteresan bir tablo ile karşı karşıyasınız. Şehir merkezinde burada CHP Şehitkamil ve Şahinbey'de aday gösteriyor, İyi Parti Şehitkamil ve Şahinbey'de aday gösteriyor. Şimdi böyle bir yapılanmanın içerisinde ittifak ortaklarının ikisi de ayrı ayrı aday gösteriyorsa burada bir proje yok demektir. Vatandaşa hizmet odaklı bir proje yok demektir. Ben burada vatandaşlarımızın çok hassas davranmasını istiyorum. Bu kazanımların daha ileri götürülmesi adına eğer bir şey yapabileceklerse bunu ortaya koysunlar bizde dinleyelim. Ama sırf AK Partinin oyu aşağı düşsün gerisi ne olursa olsun mantığıyla bir bakış açısı olursa o zaman bu millet ittifakının bir yere gidemeyeceği ortadadır” ifadelerine yer verdi.

"Fiyat artışları arza bağlı"

Sebze meyve fiyatlarının yüksek olmasının arz talebe bağlı yükseldiğini söyleyen Fadıloğlu, “Meyve-sebze fiyatları ile ilgili ben şahsen vatandaşlarımızın arz talep dengesini tutturdukları takdirde bu fiyatların düşeceği kanaatindeyim. Şimdi bu sene Gaziantep'te son 15 yılını yağmayan yağmuru yağdı. Su kaynakları yönünden çok iyi oldu, ama öbür taraftan ani bastıran yağışlardan dolayı zeytinini toplayamayan çiftçi oldu. Diğer taraftan Antalya Kumluca'daki hortumlardan, fırtınalardan seraların allak bullak olduğu bir yerde ister istemez ortaya çıkacak ürün 100 ton yerine 50 ton çıkarsa talep de 150 ton olur. İster istemez bu da fiyatı yükseltir” şeklinde konuştu.

“Kendimize yetecek enerji üreteceğiz”

Hedeflerinin kendilerine yetecek enerji üretmek olduğunu belirten Fadıloğlu, “Bizim Şehitkamil belediyesi olarak yapmış olduğumuz binaların üzerinde güneş enerji panellerini koyuyoruz. Direk olarak ulusal ağa şuanda üç noktadan elektrik satıyoruz. İnşallah bundan sonraki görev süremiz içerisinde de öyle bir hedef koyduk ki belediyenin tükettiği elektriğin tamamını yenilenebilir enerji ile karşılayabilirsek, herhangi bir ücret ödemeden kendi enerjisini kendi üreten belediye olmak ki bu aynı zamanda ülke ekonomisine sağlanan bir katkıdır” diye konuştu.