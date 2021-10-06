Fadıloğlu, sporcu velileriyle buluştu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Basketbol Takımı'nda forma giyen genç sporcular ve velileriyle bir araya gelerek yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yeşil-siyahlı dev adamların parkeye yansıttığı başarılı performans, sporcu velileri başta olmak üzere teknik ve idari kadroyu mutlu etti.

Pandemi döneminde uzun bir aranın ardından Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Yaz Ligi'nde sahaya dönen Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Basketbol Takımı sporcularının sahaya yansıttığı güzel oyun, tribünlerde müsabakaları büyük bir ilgiyle takip eden sporcu velileri başta olmak üzere yeşil-siyahlı antrenör ve idarecileri mutlu etti. Dev adamların ve potanın perilerinin gelişim düzeyleriyle ilgili teknik kadrolardan bilgiler alan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sporcu velileriyle bir araya gelerek genç sporcuların akademik, sosyal ve sportif gelişimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Velilerimizin büyük desteğini hissediyoruz”

Sporcu velileriyle koyu bir sohbet gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, spor alanında gerçekleştirdikleri tüm çalışmalarda velilerinin büyük desteğini hissettiklerini kaydetti. Fadıloğlu, buluşma esnasında yaptığı değerlendirmede, “Şehitkamil Belediyesi olarak çok büyük ve güçlü bir aileyiz. Bunun yansımalarını da hep birlikte görüyoruz. Özellikle basketbol, yüzme, satranç ve futbolda branşlarında gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarda velilerimizin büyük desteğini hissediyoruz. Spor alanında asıl hedefimiz, ülkemizin adına uluslararası platformda başarıyla duyurmak, istiklal marşımızı okutmak ve bayrağımızı göndere çektirmek. Elde edilen başarılar sadece bizim çabamızla olmuyor. Burada büyük bir takım çalışması var. Bu takım içerisinde en büyük rol, değerli velilerimizin. Onların desteği ve katılarıyla çok daha güçlü işler yapabiliyoruz. Bundan sonraki süreçte öncelikli olarak topluma yararlı bireyler yetiştirmek adına çalışmalarımız iş birliği içerisinde devam edecek. Davetimize icabet eden tüm velilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Tüm sporcularımıza bundan sonraki süreçte sağlıklı ve başarılı bir sosyal ve sportif yaşam diliyorum” diye konuştu.