İhlas Haber Ajansı

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Fadıloğlu, Umre'den dönen vatandaşın davetini kırmadı

Sevgi Kılınç isimli vatandaş, umre dönüşü Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nu evine davet etti.

Sevgi Kılınç isimli vatandaş, umre dönüşü Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu evine davet etti. Davete icabet eden Başkan Fadıloğlu, Sevgi Kılınç'tan hayır duası istedi.


Mücahitler Mahallesi'nde ikamet eden 53 yaşındaki kas ve akciğer hastası olan Sevgi Kılınç, gerçekleştirdiği umre ziyaretinin ardından Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu evinde ağırlamak istedi. Şehitkamil Belediyesi tarafından sağlanan Vefa Hizmeti projesinden yararlanan Kılınç, görevlilere bu talebini iletti.


Davete hemen icabet eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Sevgi Kılınç ve aile üyelerinden hayır duası talep etti. 82 yaşındaki annesi Cemile Kılınç ve 2 kardeşiyle birlikte yaşayan Sevgi Kılınç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Vefa Hizmeti ekibine teşekkür etti.

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