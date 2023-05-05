Fadıloğlu yaşam boyu spor faaliyetlerine katıldı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İbrahimli Spor Merkezi'ndeki ‘Yaşam Boyu Spor' temasıyla sürdürülen sportif faaliyetlerin yanı sıra 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen müsabakalara katılan sporcuları ziyaret etti. Spor etkinliklerine eşlik eden Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak ana branşlarda mümkün olduğu kadar spora destek olmaya gayret gösteriyoruz” dedi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı oluşumunda düzenlenen geleneksel spor etkinlikleri farklı branşında düzenlenen müsabakalar ve şenliklerle hız kesmeden devam ediyor. İbrahimli Spor Merkezi'nde düzenlenen Kulüpler Arası 3x3 Basketbol Gençlik Kupası'na katılan sporculara yönelik yaptığı ziyaretin ardından tesisin müdavimi usta masa tenisçilerle bir maç yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yaşam boyu spor faaliyetlerine katılan üyeler ve sporcu velileriyle sohbet gerçekleştirdi. Temel Cimnastik ve Geleneksel Çocuk Oyunları Spor Akademisi'nde gerçekleştirilen temel eğitim faaliyetleriyle ilgili eğitmenlerden bilgiler alan Başkan Fadıloğlu, geleceğin şampiyonlarıyla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

"Tek 3x3 sahasında oynuyoruz"

Etkinlikte konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak ana branşlarda mümkün olduğu kadar spora destek olmaya gayret gösteriyoruz. Kulüpler Arası 3x3 Basketbol Gençlik Kupası ile ilgili olarak, bu faaliyete de farklı bir boyut getirdik. Şu an bildiğim kadarıyla Gaziantep'te ve Türkiye'de standartlara uygun tek 3x3 sahasında oynuyoruz. Tabii bu başlangıç ile birlikte inşallah bu sahalarımıza yenilerini de eklememiz gerekiyor. Bu konuda destek veren tüm yöneticilerimize, federasyon temsilcimize, hakemlerimize teşekkür ediyorum. Ben bu vesileyle tüm katılımcılara başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.