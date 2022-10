Fadıloğlu, yaşlıları misafir etti

Tüm yaşlıların Dünya Yaşlılar Günü'nü tebrik eden Başkan Fadıloğlu, “Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte bizler, yaşlılarımızın emrindeyiz. Duaya talibiz, dua istiyoruz” dedi.

Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Şehitkamil Belediyesi tarafından sağlanan ve yaşlıların her türlü ihtiyacının karşılandığı Vefa Hizmeti projesinden yararlanan yaşlıları misafir eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yaşlılarla yakından ilgilendi ve uzun uzun sohbet etti. Dülük Tabiat Parkı içerisindeki Göl Kafe Restoran'daki programa, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan ile AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç da katıldı. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, yaşlıların; geçmişin tecrübesini bugünlere aktaran, milli kültür ve değerlerin yarınlara taşınmasını sağlayan toplumsal hayatın en kıymetli hazineleri olduğunu söyledi. Başkan Fadıloğlu, tüm yaşlılara; hayırlı, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diledi. Yemek sonunda değerlendirmede bulunan yaşlılar, duydukları memnuniyeti dile getirdiler ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür ettiler.

''Bundan ziyadesiyle mutlu oluruz''

Programdaki yaşlılara hitaben konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu sözleri kaydetti: “Çok saygıdeğer büyüklerim, öncelikle davetimize icabet ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizim ayrımız, gayrımız yoktur. Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte bizler, yaşlılarımızın emrindeyiz. Şehitkamil sınırları içerisinde yaşayan yaşlısının, gencinin, kadınının, erkeğinin, zengininin, fakirinin arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin milletimize hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Bu özel günde de sizlerle beraber olmak istedik. Allah, razı olsun. Zaten çoğu büyüğümüz ile irtibatımız var. Bugün böyle bir aile meclisinde, aile toplantısında bir arada olmak istedik. Bizlerin tek talebi var. Yaşlılarımızın duasını almak. Bizim tek istediğimiz şey yapılan hizmetlerin neticesinde, “Allah razı olsun” derseniz, biz bundan ziyadesiyle mutlu oluruz. Tüm ekip arkadaşlarımız da bilesiniz ki bu duygularla çalışıyor. Tüm çalışan arkadaşlarımızla devletin verdiği maaşı alıyoruz. Ama biz bunun ötesinde duaya talibiz. Dua istiyoruz. Yapılan hizmetlerin her noktasında emek veren arkadaşlarıma ben yürekten teşekkür ediyorum. Bu iş, bir başına yapılan bir iş değil. Ekip işi. Her kademedeki arkadaşımın emeği var. Evinize gelip camınızı silen bir arkadaşımdan, imza atan başkan yardımcımdan müdürüme kadar her kademeden arkadaşımın bir emeği var. Birlikten kuvvet doğar. Biz, ekip ruhuyla sizlere hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Bize eşlik ettiğiniz için, soframızı bizimle paylaştığını için çok teşekkür ediyorum.”