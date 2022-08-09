Fadıloğlu, yaz okullarını ziyaret etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gaziantep Şubesi tarafından Gaziantep genelinde düzenlenen ‘Ortaokul Yaz Okulu' etkinlikleri çerçevesinde Kur'an-ı Kerim eğitimi gören öğrencileri ziyaret etti. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, sınıfları gezerek öğrencilere, kitap ile akıl ve zeka oyunları seti armağan etti.

TÜGVA Gaziantep Şubesi tarafından ‘Ortaokul Yaz Okulu' etkinlikleri çerçevesinde Namık Kemal Ortaokulu'nda düzenlenen etkinliğe, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, TÜGVA Gaziantep Şubesi Başkan Vekili Hakan Bozgeyik, TÜGVA Gaziantep Şubesi Eğitim Koordinatörü Mehmet Mehdi Demirel, Namık Kemal Ortaokulu Müdürü İsmail Altun, gönüllü öğretmenler ve öğrenciler katıldılar.

Sınıfları gezen Başkan Rıdvan Fadıloğlu ve beraberindeki heyet, öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Fadıloğlu, yaz okullarının öğrenciler açısından önemli olduğuna dikkat çekti. Kur'an-ı Kerim eğitimi gören öğrencileri tebrik eden Başkan Fadıloğlu, öğrencilerle birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Vermiş oldukları emekler takdire şayandır”

Eğitimin her noktasına destek verdiklerini belirten Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Ben, Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) başta yöneticileri ve tüm gönüllü eğitmenlerine yürekten teşekkür ediyorum. Şehitkamil Belediyesi olarak Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Müftülüğümüz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile yapmış olduğumuz yaz etkinliklerinin yanına burada sivil toplumun gücünü katarak TÜGVA ile yapılan çalışmalarda biz de destek vermeye gayret gösteriyoruz. Ama en büyük emek onların, ben onlara teşekkür ediyorum. Hakikaten gönüllülük esasına göre bütün kardeşlerimizin bu çocuklara eğitim noktasında vermiş oldukları emekler takdire şayandır. Tabii burada çocuklarımızın normal eğitim ve öğretim yılı içerisindeki akademik çalışmaları devam ederken, yaz etkinliklerinde de onların daha donanımlı yetişebilmesi açısından değerler eğitimi noktasında eğitim verilmesini talep etmiştik. Bu konuda sağ olsunlar Milli Eğitim'in de vermiş olduğu destekle okullarımızda bu eğitimin veriliyor olması çok daha önemli. Biz yıllardır bunu söylüyorduk. Camilerimizde yaz kuran kursları var ama okullarımızın da fiziki mekanlarının değerlendirilmesi gerekti. TÜGVA bunu layıkıyla yerine getirdi. Ben yürekten kutluyorum ve devamını diliyorum. İnşallah bu konudaki bu kararlılık devam ettiği müddetçe bizler de imkanlarımızı sonuna kadar çocuklarımıza aktarmaya gayret göstereceğiz. Ben tekrar emek veren tüm arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Başkanımıza destekleri ve ziyaretleri için teşekkür ediyorum”

Yaz okulları çerçevesinde 10 bine yakın öğrenciye ulaştıklarını kaydeden TÜGVA Gaziantep Şubesi Eğitim Koordinatörü Mehmet Mehdi Demirel, “Türkiye Gençlik Vakfı olarak bu yıl Gaziantep geneli 63 okulumuzda 10 bini aşkın öğrencimizle ‘Ortaokul Yaz Okulu' etkinlikleri kapasında değerler eğitimi, sportif faaliyetler ve gezilere yönelik etkinliklerimiz oldu. Değerli Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu da bugünkü etkinliğimizi ziyaret ederek bizleri yalnız bırakmadı. Öğrencilerimize çok değerli hediyeler sundu. Ziyaretleri ve hediyeleri için Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Atalarımız, “1 yıl sonrasını düşünüyorsanız tohum ekin, 10 yıl sonrasını düşünüyorsanız ağaç dikin, 100 yıl sonrasını düşünüyorsanız nesil yetiştirin.” demişlerdir. Bizler de bu doğrultuda gelecek nesillerimizi yetiştirebilmek adına TÜGVA olarak katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ben Başkanımıza bir kez daha destekleri ve ziyaretleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.