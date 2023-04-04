İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Fadıloğlu, yeni meclis üyelerine mazbatalarını teslim etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, milletvekili aday adaylığı dolayısıyla istifa eden meclis üyelerinin yerine devam edecek kişilere mazbatalarını takdim etti.


Şehitkamil Belediye Meclisi Nisan Ayı Birinci Birleşim Toplantısı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu başkanlığında yapıldı. Toplantı öncesi Başkan Rıdvan Fadıloğlu, milletvekili aday adaylığı dolayısıyla istifa eden meclis üyelerinin yerine devam edecek Mehmet Sinan Azgın, Esma Özkara Önol, İsmail Çalışkan, Hilmi Özsoy ile Bozbeyli Eşme'ye mazbatalarını teslim etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.