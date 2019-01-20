Fadıloğlu, yetim çocukların karne sevinçlerine ortak oldu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 3 yetim çocuk annesi Ebru Sarıtiken ile yalnız yaşayan 72 yaşındaki Hatice Çeteci'yi evinde ziyaret etti. Yetim çocukların yaşadıkları karne sevinçlerine ortak olan Fadıloğlu, Hatice Çeteci'nin de hayır duasını aldı.

Her fırsatta yetim çocuklara ve yaşlılara moral ziyaretleri gerçekleştirerek ailelerin sorunlarına ve sevinçlerine ortak olan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak Kayaönü Mahallesinde ikamet eden Sarıtiken ve Çeteci ailelerinin evlerine misafir oldu. İlk ziyaretini eşini 4 yıl önce kanserden kaybeden Ebru Sarıtiken ve çocuklarının yanına yapan Fadıloğlu, ikinci ziyaretini de yalnız yaşayan 72 yaşındaki Hatice Çeteci'nin evine yaptı. Ebru Sarıtiken'nin çocuklarının karnelerini inceleyen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, çocukları tebrik ederek onlara karne hediyesi verdi. Fadıloğlu, çocuklarının eğitim durumlarıyla ilgili anne Sarıtiken'den bilgi de aldı. İkinci ziyaret adresinde Hatice Çeteci ile yakından ilgilenen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Çeteci'nin hayır duasını aldı.

Hepimizin vatanımız için sorumlulukları var

Ebru Sarıtiken'nin evinde konuşan Rıdvan Fadıloğlu, “Ev ziyaretlerimiz kapsamında yavrularımızın karne tebriklerine geldik. Maşallah, birbirinden pırıl pırıl çocuklarımızın karneleri çok başarılı. Puanları çok yüksek. Demek ki çalışırsak oluyor. Allah, yavrularımızın acılarını göstermesin. Vatana, millete hayırlı evlatlar olsunlar. Başarılarının devamını diliyorum. Tabi annemizi, çocuklarına olan ilgisinden dolayı yürekten tebrik ediyorum. Çocuklarımız da annelerine olan sorumluluklarını yerine getirmişler. Buradan karnelerinde zayıf olan öğrencilerimizin de üzülmemesini özellikle söylemek istiyorum. Onlar için burada güzel bir örnek var. Onların durumu derslerine çalışmamadan kaynaklı bir hatadır. İnsanoğlu hayatında hata yapabilir, önemli olan hatadan ders alıp çalışmaktır. Hepimizin vatanımız için sorumlulukları var. Yavrularımıza küçük yaşlardan itibaren vatan, bayrak, ezan için çalışmaları gerektiğini izah etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Büyüklerimiz, her zaman bizim dua kapımızdır

Hatice Çeteci'nin evinde de açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Hatice teyzemizin misafiriyiz. Allah, kendisinden razı olsun. Bugün bizi evinde misafir etti. Hatice teyzemiz, yalnız yaşayarak hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Biz de tabi Vefa Hizmeti çerçevesinde hanım kardeşlerimizin vermiş olduğu desteklerle belirli aralıklarla evinin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Büyüklerimiz, her zaman bizim dua kapımızdır. Allah, hiçbir zaman dua kapımızı kapatmasın. Biz her zaman onların duasına talibiz” şeklinde konuştu.

Ben başkanımdan razıyım, Allah da başkanımızdan razı olsun

Rıdvan Fadıloğlu'nu evinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Hatice Çeteci, “Allah, Başkanımızdan ve ekibinden razı olsun. Allah, hiçbir zaman Başkanımızı başımızdan eksin etmesin. Başkanımızın sayesinde kızlarımız evime gelip her türlü temizliği yapıyorlar. Onların sayesinde evim her zaman tertemiz bir şekilde duruyor. Bugün de Başkanımız evime gelerek misafir oldu. Başkanımızın başımız üzerinde yeri var. Ben başkanımdan razıyım, Allah da Başkanımızdan razı olsun” diye konuştu.