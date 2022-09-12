Fadıloğlu, yetim öğrencilere verdiği sözü tuttu

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki milyonlarca öğrenci ve öğretmen için yaz tatili sonrası 2022-2023 eğitim öğretim yılı başladı. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kıbrıs İlköğretim Okulunda eğitim gören 8 yaşındaki Hamit Ege Altıparmak ile 7 yaşındaki Leyla Nur Altıparmak'ı anneleri Nigar Altıparmak ile birlikte okula bıraktı. Altıparmak ailesinin okuldaki ilk gün heyecanına ortak olan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, çocuklara başarılar diledi.

Okul saatinden önce Altıparmak ailesini ziyaret eden Başkan Fadıloğlu, çocukların okula hazırlanmasına yardımcı oldu. Makam arabasıyla çocukları evden alan Başkan Fadıloğlu, Leyla Nur Altıparmak'ı okulda eğitim göreceği sınıf öğretmenine teslim etti. Ardından Hamit Ege Altıparmak'ı, sınıf öğretmenine teslim eden Başkan Fadıloğlu, daha sonra çocukların durumunu görüşmek için okul müdürü ile bir araya geldi.

“Kendilerine başarılı bir eğitim-öğretim yılı diliyorum”

Yetim çocukların eğitimiyle birebir ilgilendiklerini vurgulayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Geçtiğimiz aylarda Nigar Hanım'ın evini ziyaret ettiğimizde, özellikle çocuklarımızla konuşurken, okul muhabbeti geçmişti. Ben de o zaman çocuklarımıza okulun açıldığı ilk gün beraber gideceğiz, diye söz vermiştim. Bugün kızımız Leyla'nın okuldaki ilk günü. Ege'nin de ikinci yılının ilk günü. Birisi birinci sınıf, biri ikinci sınıfa gidiyor. Onları okuluna getirdik ve öğretmenlerine teslim ettik. Tabii Şehitkamil Belediyesi olarak her zaman söylediğimiz gibi biz çok büyük bir aileyiz. 900 bine yakın nüfusumuzun her bir ferdinin meselesi, bizim meselemizdir. Hanım kardeşimizin, 2 pırlanta gibi evladı var. Onların eğitimi noktasında da bizim Yetim Koordinasyon Merkezindeki kardeşlerimiz birebir ilgileniyorlar. Hem annelerimiz sosyal, kültürel, sanatsal etkinliklerinde hem de yavrularımızın daha iyi şartlarda yetişmesi adına destek veriyorlar. Bugün biz de yavrularımızın veliliğini üzerimize aldık ve onlarla bugün okulun ilk günü heyecanını paylaştık. Başarıları daim olsun. Allah, vatana ve millete hayırlı evlat olarak yetiştirmeyi nasip etsin. Pırıl pırıl yavrularımız, gözlerindeki o ışıltıyı görünce de bizler de ziyadesiyle mutlu oluyoruz. Kendilerine başarılı bir eğitim-öğretim yılı diliyorum. Bu vesileyle de okul müdürümüze, yöneticilerimize ve öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Sevincimize ortak olduğu için çok teşekkür ediyorum"

Çocuklarının sevincine ortak olan Anne Nigar Altıparmak, “Başkanımız sağ olsun çocuklarımızı okula getirdi. İlk günün heyecanını paylaştı, onları okula getirdi. Zaten sık sık her konuda yanımızda sıkıntımızda, stresimizde, üzüntümüzde sevincimizi paylaşıyor bizimle, çocuklarımızın okulunun ilk günü heyecanlı sevinçlilerimizi bizimle paylaştı. Sevincimize ortak olduğu için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.