Fadıloğlu, yetim ve aileleriyle buluştu

Fadıloğlu, çocuklar ve anneleriyle yakından ilgilenerek sorunlarını dinledi.

Her fırsatta yetim çocukları ziyaret eden ve onların en büyük destekçisi olan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Yetim Koordinasyon Merkezinden yararlanan aileler ve çocukları ile bir kez daha bir araya geldi. Aileler ve çocuklarıyla sıcak sohbetler eden Rıdvan Fadıloğlu, ailelerin sorunlarını da dinledi. Fadıloğlu, meslek edindirme kursunda yetimlerin annelerinin ürettikleri ürünleri inceledi, Kuran-ı Kerim kursunda eğitim gören anneleri ziyaret etti. Son 1 yıl içerisinde 956 ailenin 2 bin 406 yetim ya da öksüz çocuğuna çeşitli hizmetler sunduklarını söyleyen Fadıloğlu, uyguladıkları ‘Merhamet Eli' projesi kapsamında sağlanan hizmetlerin artarak devam edeceğini kaydetti.

Merhamet eli projesini çok önemli buluyoruz

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Bugün, yetim ve öksüz çocuklarımızı ziyaret ettik. Ben, öncelikle çocuklarımıza ve ailelerine emek veren tüm hocalarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Hocalarımız, ailelerimizi periyodik olarak evlerinde ziyaret ediyorlar. Yetim Koordinasyon Merkezinde hem çocuklarımıza yönelik hem de annelerimize yönelik eğitimler devam ediyor. Annelerimiz buraya gelerek hem meslek öğrenme noktasında hem Kuran-ı Kerim öğrenmek noktasında faaliyette bulunurken, diğer yandan da çeşitli sosyal aktivitelere katılıyorlar. Hem annelerimize psikolojik destek vermek hem de çocuklarımıza değerler eğitimini vermek açısından Merhamet Eli projesini çok önemli buluyoruz. Bu projenin uygulanmasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘Merhamet eli' projesi

Şehitkamil Belediyesi tarafından 2013 yılında Yetim Koordinasyon Merkezi bünyesinde hayata geçirilen ‘Merhamet Eli' projesi kapsamında yetim, öksüz çocukların ve ailelerinin birçok konuda destekçisi olunuyor. Merhamet Eli projesi ile yetim ve öksüz çocuklu aileler önce tespit ediliyor, daha sonra yapılması gereken çalışmalar sırasıyla yapılıyor. Yetim ve öksüz çocuklara özel ilgi gösterilerek, onların geleceğe daha umutla ve güvenle bakmalarına imkan sağlanıyor. Çocuklara yönelik; eğitim, gıda, giyim gibi yardımların yanı sıra sosyal-kültürel etkinliklerle onların sosyal hayata daha kolay adapte olmaları sağlanıyor. Ayrıca ebeveynler için de meslek edindirme kurslarının yanı sıra çeşitli sosyal aktiviteler düzenleniyor.