Fadıloğlu yetim ve yaşlıları yalnız bırakmıyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 5 yıl önce eşini kaybeden 2 çocuk annesi Emine Geliş ve 71 yaşındaki yalnız yaşayan Bessi Polat'ın evine konuk oldu. Ailelerin sorunlarına ortak olan Fadıloğlu, özellikle yetim çocuklarla yakından ilgilendi.

Sık sık aile ziyaretleri gerçekleştiren ve ailelerin sorunlarını dinleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak 2 ailenin misafiri oldu. Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilk olarak Göllüce Mahallesinde ikamet eden 71 yaşındaki Bessi Polat'ın evini ziyaret etti. Bessi Polat ile yakından ilgilenen Fadıloğlu, ailenin istek ve sıkıntılarını da dinledi. Vefa Hizmeti Projesinden memnun olduğunu dile getiren Bessi Polat, Fadıloğlu'na ve ekibine hayır duasında bulundu. Sohbet ortamında geçen ziyaretin ardından Fadıloğlu, daha sonra Burak Mahallesinde ikamet eden ve eşini 5 yıl önce kaybeden iki çocuk annesi Emine Geliş'in evine konuk oldu. Sohbet ortamında geçen ziyarette ailenin sorunlarını dinleyen Fadıloğlu, sıkıntılarının bir an önce çözüme kavuşturulması için çalışacaklarını söyledi. İstek ve sıkıntılarını Fadıloğlu'na anlatan Emine Geliş, Şehitkamil Belediyesinin ‘Merhamet Eli' projesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Çocukların eğitim durumu hakkında da bilgi alan Rıdvan Fadıloğlu, çocuklarla çeşitli hediyeler verdi.

Ailelerimizle beraber olmaya gayret gösteriyoruz

Ziyarette konuşan ve aileler ile beraber olabilmek için gayret gösterdiklerini dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Bugün bizi evinde ağırlayan Emine hanıma öncelikle teşekkür ediyorum. Elif ve Berat ile de beraberiz. Rabbim, her zaman evlerini şen etsin, sağlık sıhhat ve afiyet versin. İmkanlar dahilinde ailelerimizle beraber olmaya gayret gösteriyoruz, ziyaret etmeye çalışıyoruz. Bugün de burada hem yavrularımızla sohbet ettik hem de Emine Hanım ile sohbet etme imkanı bulduk. Ben bizi evinde misafir ettikleri için tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

“Başkanımızdan her zaman razıyız, Rabbim de kendisinden razı olsun”

Rıdvan Fadılıoğlu'nun ziyaretlerinden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Emine Geliş, “Bugün başkanımızın evimizi ziyaret etmesinden dolayı büyük bir mutluluk duydum. Biz başkanımızdan her zaman razıyız, Rabbim de kendisinden razı olsun. Başkanımızın bizler için açmış olduğu ‘Merhamet Eli' projesi gerçekten benim ve çocuklarım için çok yararlı bir proje. Her zaman orada hem maddi hem manevi destek alabiliyoruz. Hocalarımız bizlerle yakından ilgileniyorlar, her türlü sıkıntımızı gideriyorlar. Kendimizi orada çok rahat hissediyoruz. Böyle bir hizmeti sunan başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Allah, hiçbir zaman başkanımızı başımızdan eksik etmesin” diye konuştu.