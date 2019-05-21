Fadıloğlu, yetimlerin yüzünü güldürdü

Yetim çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, ailelerle de uzun süre sohbet etti.

Çeşitli organizasyonlarda yetim çocuklarla sık sık bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yüzlerce yetim çocuk ve ailesini Dülük Tabiat Parkı'nda misafir etti. Masaları tek tek dolaşarak çocuklarla yakından ilgilenen ve sohbet edip sıkıntılarını dinleyen Rıdvan Fadıloğlu, daha sonra çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Yüzleri gülen yetim çocuklar, Fadıloğlu'na teşekkür etti.

İftar sonrası konuşan yetim çocukların anneleri ise, "Rabbim Başkanımızdan hem bu dünyada hem de öbür dünyada razı olsun. Başkanımız her zaman yetim çocukların yüzünü güldürüyor. Çocuklarımız gerçekten bugün çok güzel bir gün geçirdiler. Böylesine güzel bir programın hazırlanmasından dolayı Başkanımıza ve hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı

Yapılan konuşmaların ardından bir yetim çocuğun yapmış olduğu iftar duasının ardından program sona erdi. Fadıloğlu, iftar sonrasında yetim çocuklar ve aileleriyle bol bol hatıra fotoğrafı çekindi.