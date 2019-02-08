Fadıloğlu Zekiye Karataş'ın evine konuk oldu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 71 yaşındaki Zekiye Karataş'ın evine konuk oldu. Karataş, kendisine sağlanan hizmetler dolayısıyla Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür etti.

Yaşlıları sık sık ziyaret ederek onlara moral olan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak Fevzi Paşa Mahallesinde ikamet eden 71 yaşındaki Zekiye Karataş'ın evine misafir oldu. Şehitkamil Belediyesi tarafından yaşlılara sağlanan hizmetlerin önemini anlatan Zekiye Karataş, tüm ihtiyaçlarının karşılanmasının kendisini çok memnun ettiğini ifade etti.

“Başkanımızı çok seviyorum”

Ziyarette konuşan Zekiye Karataş, “Ben, Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'ndan çok memnunum. Allah, Başkanımızdan bin kere razı olsun. Başkanımızı çok seviyorum. Başkanımız bize her türlü hizmeti sunuyor. Daha ne yapsın. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Yaşlılarımızın duası en büyük ödül, en büyük hediyedir”

Ziyaret sonunda açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Bugün Zekiye teyzemizi ziyarete geldik. Zekiye teyzemiz yalnız yaşıyor. Kendi yaşantısını idame ettirmeye çalışıyor ama sağlık problemleri olduğu için de hareket etmede biraz zorluk yaşıyor. Sağ olsun Vefa Hizmeti projemizde görevli arkadaşlarımız belirli aralıklarla gelip Zekiye teyzemizin ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Biz de gelip Zekiye teyzemizin bir çayını içmek istedik. Sağ olsun bizi misafir etti. Allah, kendisinden razı olsun. Eşi yaklaşık 20 yıl önce rahmetli olmuş. Allah, cennetinde buluştursun inşallah. Allah; sağlık, sıhhat versin. Biz büyüklerimizin duasına talibiz. Yaşlılarımızın duası bizim için en büyük ödül, en büyük hediyedir. Bugün Zekiye teyzemizin hayır duasını aldık. Allah, kendisini başımızdan eksik etmesin” diye konuştu.