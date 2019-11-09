Fadıloğlu'dan fidan dikimi daveti

Etap Şehitkamil Ormanı'nı Sinan Mahallesi'nde oluşturacaklarını söyledi. Fadıloğlu, toplam 111 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan 19. Etap Şehitkamil Ormanı ile 11 bin 111 fidanın dikimi için tüm Gazianteplileri fidan dikim alanına davet etti.

Şehitkamil'de “Her Bahar Bir Orman Bi Dünya Yeşil” projesi kapsamında yılda 2 defa yapılan toplu fidan dikimleriyle oluşturulan ormanlara bir yenisi eklenecek. 19. Etap Bi Dünya Yeşil Ormanı Sinan Mahallesi'nde hayat bulacak. Toplam 111 bin metrekare alan üzerine 11 bin 111 fidanın dikimi 11 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 11.11'de geniş katılımlı bir törenle yapılacak.

Toplam 18. etapla birlikte 1 milyon 924 bin 722 metrekare alanda 175 bin 263 fidanı toprakla buluşturan Şehitkamil Belediyesi, 19. Etap Bi Dünya Yeşil Ormanı için gereken hazırlıkları sürdürüyor.

19. Etap Şehitkamil ormanı için tüm hazırlıklar yapıldı

Gelecek nesiller için gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinin kendileri açısından çok önemli olduğunu ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak göreve geldiğimiz andan itibaren çok önemli bulduğumuz hizmetlerin başında yeşillendirme çalışmaları gelmektedir. Geleneksel hale getirmiş olduğumuz fidan dikim çalışmalarımızı görev süremiz boyunca sürdüreceğiz. Amacımız bizden sonraki nesiller için daha yeşil ve daha yaşanabilir bir ilçe bırakmaktır. Bu konuda elimizden gelen gayretle çalışıyoruz. Son olarak 18. Etap Şehitkamil Ormanı'nı oluşturmuştuk. Şehitkamil Belediyesi olarak ‘Her Bahar Bir Orman Bi Dünya Yeşil' projesi kapsamında bugüne kadar kurmuş olduğumuz 18 etap ormanda toplam 1 milyon 924 bin 722 metrekare alanda 175 bin 263 adet fidanın dikimini halkımızla birlikte gerçekleştirmiştik. 19. Etap Şehitkamil Ormanı için de tüm hazırlıklar yapıldı. Tüm vatandaşlarımızı 11 Kasım Pazartesi saat 11.11'de Sinan Mahallesi'nde düzenleyeceğimiz ağaçlandırma programına davet ediyorum. Vatandaşlarımızla el ele gelecek nesiller için 11 bin 111 fidanı daha toprakla buluşturacağız” diye konuştu.