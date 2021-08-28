Fadıloğlu'dan Zafer Bayramı mesajı

Fadıloğlu, mesajında, Türk milletinin özgürlüğü ve bağımsızlığı uğruna malını ve canını seve seve feda etmekken hiçbir zaman çekinmeyen bir millet olduğunu vurguladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yurdumuzun düşman işgalinden kurtuluşunu müjdeleyen 30 Ağustos Zafer Bayramı, tarihimize damgasını vurmuş eşsiz bir kahramanlık örneğidir. 26 Ağustos 1922 günü başlayan Başkomutanlık Meydan Savaşı ile vatan topraklarından düşmanın ayak izleri silinmiş ve Anadolu toprakları bizlere ebedi yurt olarak kazandırılmıştır. Milletimiz bu şanlı zaferle milli hakimiyet, milli birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere unutulmayacak bir ders vermiş, hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. 30 Ağustos, zamanın en güçlü orduları karşısında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşuna giden yolda kadını erkeği, genci yaşlısıyla doğusundan batısına kuzeyinden güneyine topyekün bir savunmanın yapıldığı ve büyük bir destanın yazıldığı tarihtir. Asırların mücadeleleri sonucunda kazanılmış olan kutlu vatan toprakları üzerinde, bağımsız ve onurlu bir şekilde var olabilmek için gösterilen üstün çaba, bugün bizim yolumuzu aydınlatan en önemli manevi kaynaklarımız arasındadır. Atalarımız bu toprakları canları, kanlarıyla vatan yaptılar. Cumhuriyet'i kurdular, yakılan yıkılan Anadolu'yu yeniden inşa ettiler ve büyük bir kalkınma hamlesi başlattılar. Bugün, bizler de onların mirasçısı olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak, milletimize daha güzel imkanlar sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Milletçe elde ettiğimiz başarılar ve ülkemizin geldiği seviye, yolumuzun açık olduğunun en önemli göstergesidir. Büyük hamleler gerçekleştiren Türkiye, geleceğe umutla bakmakta ve güvenle yoluna devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun.”