Fadıloğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Mesajında, Cumhuriyetin en değerli miraslardan biri olduğuna işaret eden Başkan Fadıloğlu, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, “Asırlar boyunca bağımsız olarak yaşamış yüce Türk milletinin yeniden dirilişinin simgesi olan Cumhuriyetimizin 96. yıldönümünü hep birlikte kutlamanın coşku ve heyecanını yaşıyoruz. Ülkemizin ortak geçmişi ve geleceğini paylaşan, kederde ve sevinçte bir olan fertleri olarak, mazlumların yanında, zalimlerin ve vatan hainlerinin ise karşısında olmaya her zamankinden daha fazla azimli ve kararlıyız. Milli birlik ve beraberliğimizin kaynağı olan Cumhuriyetimiz, ülke toprakları üzerinde yaşayan tüm vatandaşlarımızı kökeni, dili, dini, mezhebi ne olursa olsun hiçbir ayrım yapmaksızın her bir ferdini, bu ülkenin aynı haklara sahip, ortak bir geçmişi ve geleceği paylaşan, kederde ve sevinçte bir olarak gören, kucaklayıcı ve kapsayıcı bir anlayışa sahiptir. Ülkemiz için bir zenginlik olan bu farklılıklarımızı ayrılıklara dönüştürmeye, kardeşliğimizi sabote etmeye, vatanımızın bütünlüğünü, milletimizin birliğini bozmaya çalışan odaklara ve onların sinsi oyunlarına karşı aziz milletimiz, her türlü mücadeleyi büyük bir başarı ile sürdürmektedir. Cumhuriyeti yaşatmak, yüceltmek ve gelecek nesillere aktarmak en büyük vazifemizdir. Cumhuriyetin sunduğu çağdaş ilkelerle yönetilen ülkemizde kazanımlarımızı korumak, bizi biz yapan ve sarsılmaz bağlarla bağlayan değerlerimizi yaşatmak ve onun evrensel değerlerine sahip çıkmak bizlerden sonraki nesillere bırakabileceğimiz en büyük mirastır. Cumhuriyetimizin 96. yaşına ulaşmasının gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle anıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramını gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.