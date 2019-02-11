Fadıloğlu'ndan amatör spora destek

Okullar takımlarının ve spor kulüplerinin daha nitelikli şartlarda faaliyetlerini sürdürebilmesi adına her yıl düzenli olarak spor malzemesi desteği sağlayan Şehitkamil Belediyesi, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının 2. yarısında da 23 anaokuluna, 137 ilkokula 104 ortaokula, 62 liseye toplamda 326 devlet okuluna basketbol, voleybol, futbol topu ve satranç takımları armağan etti. Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde düzenlenen spor malzemesi dağıtım törenine; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı ile çok sayıda okul müdürü, okul idarecileri ve öğretmen katıldı.

“Okullarımıza çam sakızı çoban armağanı”

Sportif malzeme dağıtım töreninde katılımcılara seslenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep'e son günlerde spor alanında önemli müjdeler geldiğini söyledi. İlçe genelindeki okullara çam sakızı çoban armağanı spor malzemeleri armağan etmekten mutlu olduklarını ifade eden Başkan Fadıloğlu, “Spor yapma oranın artması ve kalıcı başarıların yakalanması adına okullarımızda yürütülen faaliyetler çok değerli. Bu nedenle her yıl düzenli olarak okullarımıza ve amatör spor kulüplerimize spor malzemesi desteğimizi sürdürüyoruz. Gaziantep'e son günlerde arka arkaya önemli müjdeler geliyor. Çocuklarımızın, gençlerimizin fiziksel ve zihinsel gelişiminde çok önemli bir rol oynayan spor faaliyetlerinin yaygınlaşması ve daha geniş kitlelere ulaşması adına çalışmalarımızı büyük bir dinamizmle sürdürüyoruz. Okullarımıza çam sakızı çoban armağanı misali spor malzemesi armağan etmekten mutluluk duyuyoruz. Bir diğer yandan sporcularımız için ilçemize nitelikli mekanlar inşa ediyoruz. Gaziantep sporuna kazandırdığımız İbrahimli Spor Merkezinde farklı branşlarda her yaş grubuna uygun nitelikte spor yapma imkanı sunmaya başladık. Kurumlar arası işbirliğiyle bundan sonraki süreçte de spora olan desteğimiz devam edecek. Tüm sporcularımıza, değerli öğretmenlerimize ve antrenörlerimize bir kez daha başarılarla dolu bir dönem diliyorum” dedi.

Spor alanında önemli projeler hayata geçiriliyor

Törende konuşan Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Şehitkamil Belediyesi ile işbirliği içerisinde önemli spor projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti. İl Milli Eğitim Müdürü Mete, “Şehitkamil Belediyemiz ile işbirliği içerisinde spor alanında birbirinden önemli spor projelerini hayata geçirdik. Sağlıklı Nesiller İçin Bir Adım Da Sen At projemiz, Bakanlığımız tarafından ödüle layık görüldü. Önce Öğren Sonra Eğlen Projesi ve Acar Çocuk Projesi okullarımızda hala başarıyla yürütülüyor. Belediyemizin okullarımıza olan spor malzemesi desteği ve tesislerinin kapılarını ardına kadar öğrencilerimize açması gerçekten çok önemli. Sportif faaliyetler olan büyük destek ve ilgilerden dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve değerli çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.