Fadıloğlu'ndan ana sınıfı öğrencilerine moral ziyareti

Başkan Fadıloğlu, moral verme amacı taşıyan ziyaretinde öğrencilerle yakından ilgilendi ve kendilerine çeşitli hediyeler verdi.

Yaşanan deprem afeti sonrası eğitim-öğretime verilen aranın ardından öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği ziyaretlerine devam eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Grand Halı Anaokulu öğrencilerini ziyaret etti. Deprem afetinin olumsuz etkilerinin unutulması amacıyla Şehitkamil Belediyesi görevlileri tarafından Önce Öğren Sonra Eğlen projesi oluşumunda ana sınıflarında akıl ve zeka oyunları ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinliklerin gerçekleştiği anda öğrencileri ziyaret eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilerle yakından ilgilendi. Anaokulunda 3 ana sınıfını ziyaret eden Başkan Fadıloğlu hem öğrencilerin hem de okulun durumuyla ilgili Grand Halı Anaokulu Müdiresi Z. Betül Zeytçioğlu'ndan bilgi aldı. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, tüm öğrencilere satranç takımı ve kumbara armağan etti.

Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz

Ziyareti sonunda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Deprem sonrası eğitim ve öğretime yeniden başladık. Tabii büyük bir olay yaşandı. Çocuklarımızın bu tramvayı atlatabilmesi noktasında da hocalarımız özel ihtimam gösteriyorlar. Tabii bununla yaşamaya alışmamız lazım. Alt yaş grubundaki çocuklarımızın etkilenmesi çok daha fazla. Hem velilerimizin bu konuda eğitilebilmesi hem de çocuklarımızın rehabilitasyonu noktasında hocalarımız özel emek veriyorlar. Biz de Şehitkamil Belediyesi olarak bu tür etkinliklere katkı verebilmek adına Önce Öğren Sonra Eğlen projesi etkinliklerinin yanı sıra özellikle ana sınıflarımızda akıl ve zeka oyunları, satranç gibi etkinliklerle çocuklarımıza farkındalık getirmeye çalışıyoruz. Allah, bir daha böyle bir sıkıntı göstermesin ama yaşanmış bu olaydan bir ders çıkararak hem çocuklarımızın depreme yönelik eğitimlerinin yapılması hem de bu travmanın atlatılması noktasında emek veren hocalarımıza teşekkür ediyorum. Ekip arkadaşlarımızla birlikte biz de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İnşallah bir an önce bu tramvayı atlatıp, bir an önce hayatın normale dönmesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.