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Fadıloğlu'ndan Cumhurbaşkanı daveti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumartesi günü Gazianteplilerle buluşacağını belirterek, tüm vatandaşları davet etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü Gazianteplilerle buluşacağını belirterek, tüm vatandaşları davet etti.


Fadıloğlu, “Tevazu, samimiyet, gayret ile önce millet, önce memleket için ilk günkü aşkla Cumhurbaşkanımızın yanında olalım” dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ocak Cumartesi günü saat 13.00'da Karataş Spor Salonu'nda Gazianteplilerle buluşacak. Düzenlenecek programa tüm Gazianteplileri davet eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Gazi şehrimiz, çok önemli bir misafir ağırlayacak. Tüm dünyanın yakından takip ettiği dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı şehrimizde ağırlayacak olmanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ocak Cumartesi günü saat 13.00'da Karataş Spor Salonu'nda Gazianteplilerle buluşacak. Hemşehrilerim, daha önceki ziyaretlerinde asrın lideri olan Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı en iyi şekilde ağırlamışlardı. İnanıyorum ki cumartesi günü de mazlumların lideri Cumhurbaşkanımızı en iyi şeklide ağırlayacağız. Güçlü bir destek vermek için Cumhurbaşkanımızın yanında olalım. Birlik ve beraberliğimizin perçinleneceği etkinliğe tüm hemşehrilerimi davet ediyorum” diye konuştu.

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